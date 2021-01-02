Правительство национального согласия Ливии признало арест россиян и украинца

Триполи, 2 января. В Правительстве национального согласия Ливии признали арест трех россиян и украинца, которые сейчас возвращаются в Россию.

В комментарии РИА Новости глава МИД ПНС Ливии заявил, что «они заплыли в ливийские воды и были арестованы».

Ранее об этом же говорил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, который первым объявил об освобождении четырех мужчин. По его словам, «несколько недель назад они были схвачены (похищены) в Ливии (да, снова там)».

Освободить задержанных удалось при активном содействии специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова.

Это уже вторая успешная операция по освобождению граждан из ливийского плена в течение месяца. Напомним, что 12 декабря 2020 года на родину вернулись российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которые провели в ливийском плену полтора года. Освободить россиян удалось благодаря совместной деятельности нескольких государственных структур и частных лиц.