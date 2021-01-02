Россияне узнали размер пенсии Деда Мороза

Москва, 2 января. Размер пенсии Деда Мороза составляет 10 221 рубль. Такую сумму назвали в Партии пенсионеров.

В партии рассказали, что к ним пришел Дед Мороз и поинтересовался, можно ли рассчитать его пенсию. Он отметил, что имеет огромный стаж и признался, что плохо разбирается в законах, сообщило издание «Подъем».

«Мы пообещали помочь. Дед Мороз имеет неподтвержденный документально стаж с 1937 года», – подчеркнули в партии, добавив, что волшебнику не полагается индексация, потому что он является работающим пенсионером.

Дед Мороз при этом может рассчитывать на надбавку за содержание иждивенца. Речь идет о его внучке Снегурочке.

Во время новогодних каникул, как стало известно ранее, по центральной улице Пензы пройдет альтруистическое шествие Дедов Морозов. Его участником может стать любой, у кого имеется соответствующий костюм.