Пригожин подтвердил мнение Агутина о «нищебродстве» российских артистов

Доходы российских артистов сложно назвать крупными — даже самые известные и популярные не имеют миллионных гонораров в долларовом эквиваленте. Об этом в интервью ФАН заявил продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин.

Ранее музыкант Леонид Агутин в беседе с изданием Sobesednik.ru взвесил и нашел легкими заработки российских представителей шоу-бизнеса в сравнении с их европейскими и американскими коллегами. Заслуженный артист РФ даже назвал своих коллег по цеху «нищебродами».

«И это чистая правда, — заявил Пригожин. — Ну вот назовите мне хотя бы одного артиста в России, у которого есть гонорар в миллион долларов? Сергей Шнуров со своим «Ленинградом» стоит от силы 200 тысяч! А на Западе таких исполнителей великое множество! Это Мадонна, Бритни Спирс, Пол Маккартни — выступление последнего стоит аж три миллиона долларов! Так что мне сложно не согласиться с оценкой, данной нашим певцам Агутиным. Они действительно нищеброды».

По словам продюсера, к нему самому незаслуженно «приклеился» имидж «любителя пожаловаться на жизнь»

«Некоторые — особенно тот же Шнуров — устроили вакханалию по поводу моих высказываний о том, что артисты находятся в бедственном положении и им требуется помощь. Но ведь я не себя лично имел в виду, я говорил в целом об индустрии, в которой сам существую уже почти 30 лет! А меня оболгали и осмеяли», — заявил собеседник ФАН.

Пригожин подчеркнул, что сам он «трудится в поте лица и не отлынивает», без конца считая чужие деньги. Вместо этого он пытается обеспечить своей семье достойную жизнь и дать детям качественное образование. Также продюсер отметил, что простое сравнение заработков артистов с зарплатами учителей, рабочих, врачей и ученых является некорректным, поскольку представляющие их люди попросту задействованы в разных отраслях экономики.

«Скажу больше — ни один артист, по сравнению, скажем, с металлургом, не может рассчитывать на стабильный заработок! — заявил собеседник ФАН. — Сегодня ты собираешь полные залы, а завтра они пусты — популярность быстро проходит! Далеко не каждый в состоянии иметь такую долгую творческую жизнь, как все тот же Пол Маккартни».

Пригожин объяснил секрет успешности западного шоу-бизнеса, который, в отличии от российского, популярен во всем мире. По его словам, все дело в грамотной маркетинговой стратегии задействованных в нем продюсеров.