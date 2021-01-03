Киев, 2 января. Генерал украинской армии Николай Маломуж уверен, что Киев не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям.

Минские соглашения не дают возможности решить проблему Донбасса, считает бывший глава СВР Украины Николай Маломуж. Генерал украинской армии считает, что в задекларированных «нормандской четверкой» обязательствах сторон нет четкой стратегии, которой мог бы придерживаться сегодня Киев. Бывший член Правительства Украины считает, что необходим новый формат.

«<...> создания нового широкого формата переговоров, где стороны, занимаясь решением глобальных проблем и стабилизацией мировых процессов, смогут обсуждать и вопрос Донбасса наряду с проблемами Ирана, Сирии, мирового терроризма, угроз ИГИЛ1 (запрещена в РФ) и так далее», — заявил Маломуж.

Он также отметил, что именно Киев должен сформулировать задачу в контексте решения проблемы, создать дорожную карту, на которую будет опираться. Надеяться на помощь Вашингтона, Брюсселя или Великобритании также не стоит, эта поддержка будет «ограничиваться риторикой».

Впрочем, кажется, что президент Украины определился со своим планом «Б». Ранее ФАН сообщал, что ВСУ начали вновь размещать запрещенную военную технику на линии соприкосновения в Донбассе.

1 Организация запрещена на территории РФ.