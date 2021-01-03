Экс-депутат Рады объяснил, почему украинцы смотрели новогоднее обращение Путина

На Украине новогоднее обращение президента России Владимира Путина стало популярнее речи Владимира Зеленского не просто так. Украинцы верят российскому лидеру, а не своему президенту. С таким заявлением в интервью ФАН выступил бывший народный депутат Верховной рады, украинский политик Алексей Журавко.

Согласно запросам украинцев в Google за 31 декабря, фраза «С новым годом 2021» вдвое обошла аналогичный на украинском языке по количеству запросов. Кроме того, в десятке самых популярных запросов на Украине 31 декабря есть еще два русскоязычных — «Новый год 2021» и «С наступающим». На четвертом и пятом местах — запросы «Московское время» и «Пугачева».

Кроме того, на Украине в новогоднюю ночь поздравление президента России Владимира Путина искали в Google чаще, чем обращение Владимира Зеленского. Также в украинских трендах YouTube сформировалась подборка из роликов, которые украинцы чаще смотрели в праздничные дни. Здесь российское и шоу «Голубой огонек» на телеканале «Россия-1» обошло новогодний выпуск украинского «Вечернего квартала», лидером которого долгое время являлся Владимир Зеленский.

Среди основных трендов Google на Украине за 2020 год много российского и русскоязычного контента. Примечательно, что такая же ситуация наблюдалась и в предыдущие годы, и это несмотря на то, что киевские власти фактически вытравили русскоязычный контент из украинской сетки телевещания.

Украинский политик Алексей Журавко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей объяснил, почему украинцы смотрели новогоднее обращение Владимира Путина вместо речи Владимира Зеленского. По его словам, многие граждане Украины встречали Новый год под бой курантов.

«Практически все мои друзья на Украине встречали Новый год под бой курантов и выступление Владимира Путина. Помимо этого, многие украинцы сделали вывод, что отечественный новогодний контент после 2014 года смотреть невозможно. Они называют его бредом сумасшедшего. Что говорят люди в Херсоне, Николаеве, Киеве и на Западной Украине? Они знают, что президент Путин думает о своем народе. В своем новогоднем обращении он говорил о прописных истинах, жизненных проблемах, а также о том, как их нужно решать. Президент РФ говорил за мир, о том, кому мы должны быть благодарны», — сказал собеседник ФАН.

Алексей Журавко заявил, что граждане Украины негативно восприняли новогоднее обращение Владимира Зеленского.

«А вот новогодние речи киевских лидеров украинцы проклинают. Я слышал это от многих граждан Украины. У меня был разговор с жителем Запорожья. Он заявил, что Зеленский упал в глазах украинцев, поскольку в своем обращении для политических целей использовал детей. Президент поглумился над врачами и военными. Все видят, какие у нас больницы и дороги — их фактически нет. Украинское общество восприняло очень негативно выступление Зеленского», — заявил он.

Бывший депутат Верховной рады указал, что украинцы выбрали российский контент, поскольку он приносит радость и счастье.

«Давайте вспомним, что на российских телеканалах на новогодних шоу присутствовали украинские артисты, которые пели украинские песни. В России их никто не унижал, не оскорбляли и Украину. Такой новогодний контент приносит людям радость, поэтому украинцы смотрели российские и белорусские телеканалы. Кроме того, люди считают, что украинцы и русские — братья. Большая часть жителей Украины в 00:00, как только Владимир Владимирович Путин выступил, пошла на улицу запускать фейерверки и хлопушки. Кому бы я ни звонил, все встречали Новый год по московскому времени. Я сам с удовольствием смотрел обращение Путина. Спокойно, красиво, правильно и скромно одет. Все для людей. И на фоне российская столица», — добавил Журавко.

Политик также обратил внимание на начало новогоднего обращения президента Украины, который по пути в Мариинский дворец проходил мимо почетного караула. По словам Журавко, перед Зеленским открыли «двери войны».

«А что на Украине? Я скажу грубо: Зеленский уже даже и на шута из «95-го Квартала» не похож. Выступление президента Украины — варварство. Правильно говорят: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Исходя из речи Зеленского, на Украине будут одни проблемы. Самое главное — вступительный момент из обращения президента Украины. Меня поразила воинственная риторика, когда Зеленский проходил возле силовиков. Такое ощущение, что перед ним открыли двери войны», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что руководство Народной милиции ДНР прокомментировало новогодние мечты Владимира Зеленского по поводу «украинского» Донецка. В ведомстве заявили, что когда киевская сторона прекратит обстреливать народные республики, Зеленский получит возможность посетить территорию Донбасса.