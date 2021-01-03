Украинцы предпочли в Новый год поздравление Путина обращению Зеленского

Киев, 2 января. Google проанализировал поисковые запросы в украинском сегменте YouTube в новогоднюю ночь.

По данным Google, в ночь с 31 декабря на 1 января фраза «С новым годом 2021» на русском языке по количеству поисковых запросов в два раза обошла аналогичный запрос на украинском. В топ запросов также попали русскоязычные «Новый год 2021» и «С наступающим».

«Поздравление Путина 2021» заняло седьмое место по количеству запросов, в то время как обращение Зеленского не попало и в десятку.

Кроме того, в украинском сегменте YouTube популярнее обращения президента Зеленского стали «Голубой огонек» и клип российского рэпера Моргенштерна. Также в пятерку лидеров попали выпуск Дудя с телеведущим Антоном Птушкиным и украинское телешоу «Вечерний квартал».

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