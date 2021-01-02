Сын Галкина влюбил в себя фанатов игрой на фортепиано с Игорем Николаевым

Москва, 2 января. Юморист Максим Галкин умилил поклонников видео, на котором его сын Гарри сыграл на фортепьяно с Игорем Николаевым в новогоднюю ночь. Кадры муж Примадонны отечественной эстрады опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Наследник Галкина в черном смокинге с белыми полосами буквально влюбил в себя фанатов звездной семьи. На обнародованных кадрах он сидел рядом с Николаевым. Юный Гарри и именитый музыкант решили поимпровизировать.

«Друзья мои, телик в доме не работает, но хорошо, что есть творческий дуэт, фортепианный дуэт, который заменит все радости новогодней ночи. Правда? Гарри, как мы назовем пьесу? Новогодняя ночь!» — сказал Игорь Юрьевич. «Два композитора», — добавила жена артиста.

«Молодец! Самое главное, что все это делал самостоятельно», — оценил один из подписчиков. «Класс. Какой талантливый мальчик!» — восхитился второй.

Ранее сообщалось, что дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза появилась на публике в очаровательном наряде, который вызвал восхищение у поклонников. Фотография опубликовала в фан-аккаунте в Instagram-аккаунте наследницы юмориста.