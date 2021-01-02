От Бузовой до Пашаева: кто из звезд шоу-бизнеса вошел в 2021 год с долгами

Звезду «Дома-2» Ольгу Бузову, адвоката Эльмана Пашаева и других отечественных звезд шоу-бизнеса можно занести в один список — «черный список неплательщиков». Это и сделали в Федеральной налоговой службе (ФНС), поскольку звезды задолжали государству значительную сумму.

Несмотря на высокие гонорары в шоу-бизнесе, часто российские звезды являются должниками. До 1 декабря 2020 года владельцы движимого и недвижимого имущества должны были рассчитаться по платежкам от ФНС за квартиры, дома, участки, машины, гаражи и так далее. Федеральное агентство новостей выяснило, кто из звезд российского шоу-бизнеса вошел в 2021 год с долгами.

Стас Пьеха

Звездный внук Эдиты Пьехи в 2020 году задолжал государству 14 тыс. руб. Именно такую сумму составляет налоговый сбор за его дом и земельный участок в городе Красногорске. Пожалуй, певец — самый «скромный должник» в рейтинге.

Ольга Бузова

Звезда «Дома-2», певица и блогер владеет имуществом в обеих столицах — Москве и Санкт-Петербурге. Суммарно Ольга Бузова не заплатила государству 43,3 тыс. руб. За свое жилье в Санкт-Петербурге звезда российской эстрады должна 2,3 тыс. руб., а за люксовые апартаменты в Москве — 41 тыс. руб.

Анастасия Волочкова

Балерина задолжала налоговой 311 тыс. руб. Артистка, владеющая 22 квартирами в Астрахани, должна выплатить за них 27 тыс. рублей, за недвижимость в Санкт-Петербурге Волочкова задолжала 54 тыс. рублей, а за квартиру в Москве — 125 тыс. рублей. При этом недавно балерина объявила, что намерена распродать имущество и оставить одни апартаменты.

Павел Прилучный

Самый известный «мажор» страны должен государству 88 тыс. руб., 71 из которых — ежегодная платежка за роскошный внедорожник Mercedes-Benz G-класса, который актер приобрел несколько лет назад.

Кристина Асмус

После развода актрисы Кристины Асмус с юмористом Гариком Харламовым ей пришлось столкнуться с налогами, которые теперь легли на ее плечи. За свои авто она не платит два года, поэтому задолжала государству 102 тыс. руб.

Эльман Пашаев

Больше всего государству задолжал бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев. За несколько лет у него накопилось неуплаченных налогов более чем на полмиллиона рублей. Это платежки с 2015 года, половину из которых составляют пени. Самая большая статья расходов — транспортные налоги: 175 тыс. юрист должен был уплатить в 2018 году, 141 тыс. — в 2019 и 93 тыс. — в 2020. «КП» сообщает, что из авто на Пашаева сейчас зарегистрирована только старенькая машина марки Maybach.

Тимати

«Золотой ребенок» скопил 406 тыс. руб. долгов за квартиру и две машины. Один из «железных» коней Тимура облагается транспортным налогом на 127 тыс. руб., а другой — на 122. А за квартиру в центре Москвы российский рэпер задолжал 157 тыс. руб.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что неожиданно для самого себя должником оказался российский актер Павел Деревянко. Из-за неоплаченных долгов перед государством он не смог покинуть территорию России вместе со своей дочерью.