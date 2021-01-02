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От Бузовой до Пашаева: кто из звезд шоу-бизнеса вошел в 2021 год с долгами

От Бузовой до Пашаева: кто из звезд шоу-бизнеса вошел в 2021 год с долгами

Звезду «Дома-2» Ольгу Бузову, адвоката Эльмана Пашаева и других отечественных звезд шоу-бизнеса можно занести в один список — «черный список неплательщиков». Это и сделали в Федеральной налоговой службе (ФНС), поскольку звезды задолжали государству значительную сумму.

Несмотря на высокие гонорары в шоу-бизнесе, часто российские звезды являются должниками. До 1 декабря 2020 года владельцы движимого и недвижимого имущества должны были рассчитаться по платежкам от ФНС за квартиры, дома, участки, машины, гаражи и так далее. Федеральное агентство новостей выяснило, кто из звезд российского шоу-бизнеса вошел в 2021 год с долгами.

Стас Пьеха

Звездный внук Эдиты Пьехи в 2020 году задолжал государству 14 тыс. руб. Именно такую сумму составляет налоговый сбор за его дом и земельный участок в городе Красногорске. Пожалуй, певец — самый «скромный должник» в рейтинге.

От Бузовой до Пашаева: кто из звезд шоу-бизнеса вошел в 2021 год с долгами

Ольга Бузова

Звезда «Дома-2», певица и блогер владеет имуществом в обеих столицах — Москве и Санкт-Петербурге. Суммарно Ольга Бузова не заплатила государству 43,3 тыс. руб. За свое жилье в Санкт-Петербурге звезда российской эстрады должна 2,3 тыс. руб., а за люксовые апартаменты в Москве — 41 тыс. руб.

От Бузовой до Пашаева: кто из звезд шоу-бизнеса вошел в 2021 год с долгами

Анастасия Волочкова

Балерина задолжала налоговой 311 тыс. руб. Артистка, владеющая 22 квартирами в Астрахани, должна выплатить за них 27 тыс. рублей, за недвижимость в Санкт-Петербурге Волочкова задолжала 54 тыс. рублей, а за квартиру в Москве — 125 тыс. рублей. При этом недавно балерина объявила, что намерена распродать имущество и оставить одни апартаменты.

От Бузовой до Пашаева: кто из звезд шоу-бизнеса вошел в 2021 год с долгами

Павел Прилучный

Самый известный «мажор» страны должен государству 88 тыс. руб., 71 из которых — ежегодная платежка за роскошный внедорожник Mercedes-Benz G-класса, который актер приобрел несколько лет назад.

От Бузовой до Пашаева: кто из звезд шоу-бизнеса вошел в 2021 год с долгами

Кристина Асмус

После развода актрисы Кристины Асмус с юмористом Гариком Харламовым ей пришлось столкнуться с налогами, которые теперь легли на ее плечи. За свои авто она не платит два года, поэтому задолжала государству 102 тыс. руб.

От Бузовой до Пашаева: кто из звезд шоу-бизнеса вошел в 2021 год с долгами

Эльман Пашаев

Больше всего государству задолжал бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев. За несколько лет у него накопилось неуплаченных налогов более чем на полмиллиона рублей. Это платежки с 2015 года, половину из которых составляют пени. Самая большая статья расходов — транспортные налоги: 175 тыс. юрист должен был уплатить в 2018 году, 141 тыс. — в 2019 и 93 тыс. — в 2020. «КП» сообщает, что из авто на Пашаева сейчас зарегистрирована только старенькая машина марки Maybach.

От Бузовой до Пашаева: кто из звезд шоу-бизнеса вошел в 2021 год с долгами

Тимати

«Золотой ребенок» скопил 406 тыс. руб. долгов за квартиру и две машины. Один из «железных» коней Тимура облагается транспортным налогом на 127 тыс. руб., а другой — на 122. А за квартиру в центре Москвы российский рэпер задолжал 157 тыс. руб.

От Бузовой до Пашаева: кто из звезд шоу-бизнеса вошел в 2021 год с долгами

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что неожиданно для самого себя должником оказался российский актер Павел Деревянко. Из-за неоплаченных долгов перед государством он не смог покинуть территорию России вместе со своей дочерью.   

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