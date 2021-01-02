Марина Юдашкина восхитила поклонников фото в стильной шубе рядом со снеговиком

Москва, 2 января. Супруга известного модельера Валентина Юдашкина Марина показала подписчикам новый снимок, на котором она запечатлена в стильной шубке. Снимок 62-летняя жена прославленного кутюрье оставила в своем Instagram-аккаунте.

«Добрый день, 2 января! Нос-морковка, уголь-глазки, снеговик из детской сказки! Руки-ветки, рот-конфета, пусть стоит теперь до лета! Зима! Сугробы! Снегопад!» — написала Марина под постом.

Супруга модельера всегда в курсе самых модных тенденций и часто делится с поклонниками фотографиями в шикарных образах. После Нового года Марина Юдашкина решила отправиться на прогулку по зимнему лесу. На ней был стильный полушубок из чернобурки. Образ знаменитости дополнили обтягивающие джинсы в тон и теплые меховые сапожки. Поклонники пришли в восторг от наряда Марины.

«Прелесть какая», «Красотка», — написали фанаты.

Ранее Марина Юдашкина поделилась с подписчиками жаркими фото с Сейшельских островов и получила десятки восторженных комментариев.