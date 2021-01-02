В Крыму хитрые торговцы выбросили на улицу десятки нераспроданных елок

Симферополь, 2 января. В Симферополе торговцы главным атрибутом праздника не сумели распродать свой товар до Нового года и в итоге завалили город непроданными елками и соснами.

В социальных сетях города появилось множество фотографий брошенных торговцами новогодних елей. По словам очевидцев, елки просто бросили так на улицах, не сумев распродать. О причинах сложившейся ситуации корреспондент ФАН побеседовал с жителями крымской столицы.

«В этом году в Симферополе было 15 елочных базаров, но многие предпочли купить искусственную елку. Это связано, с ценой — самые дешевые живые продавались по 500 рублей метр, но они ни на что не годные. Были и наши крымские сосны. Они были от 700 рублей за метр. Были даже датские ели, но цены на них были совсем космические — от 5000 рублей за ель», — рассказывает Елена.

«В этом году практически никто из моих знакомых елку не брал. Возможно, сказались ограничительные меры из-за коронавируса или люди просто решили сэкономить — не могу ответить. Но то, что многие в этом году елку не ставили, это точно», — поделилась наблюдениями Ольга Игнатьева.

Также она призналась, что многие предпочитают искусственные елки из-за возможности многоразового использования. В соцсетях даже нашлись находчивые люди, предложившие забрать себе ель бесплатно.

«Спекулянты это одно дело. Закупка происходит вроде по 60 р за погонный метр. Благодаря им многие не смогли позволить купить сосны/ели. Но! Все желающие могут домой теперь бесплатно забрать. Новогодние праздники не завершены», — пишет Алиса Бадкова.

О том, что делать с елями после праздников, ФАН рассказывал в одном из прошлых материалов.