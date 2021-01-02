Барецкий рассказал, какие подарки он нашел под своей кладбищенской елью в Новый год

Звезды шоу-бизнеса и эстрады любят оригинально отмечать Новый год. Кто-то празднует, улетая в теплые экзотические уголки нашей планеты, другие балуют себя отдыхом в недоступных простым смертным отелях и ужинами в шикарных ресторанах. Но звание самого уникального новогоднего опыта по праву отходит к действу, которое устроил в ночь с 31 декабря на 1 января писатель и режиссер Стас Барецкий. В интервью ФАН он заявил, что бой кремлевских курантов застал его на кладбище.

«Обстановка такова, что мне с коллегами приходится практически ночевать на работе, — поделился переживаниями шоумен, являющийся по совместительству президентом союза профессиональных ритуальных агентов. — Так что мы накрыли «поляну» прямо на кладбище, нарядили елку, ну и бухнули там».

По признанию Барецкого, после того, как праздник закончился, его друзья уехали по домам, а он один остался ночевать среди могил и памятников.

«Конечно, я не в склепе лежал, — сделал важную оговорку собеседник ФАН. — У меня там есть свой вагончик-офис, в котором у меня постелено. Но должен при этом сказать, что я несколько раз просыпался прямо под нашей кладбищенской елью. Уж не знаю, каким ветром меня туда заносило, наверное, в туалет выходил и вырубался».

Поутру режиссер обнаружил, что на новогоднем столе, накрытом прямо на улице, осталось еще много водки, — и продолжил праздновать.

«Потом коллеги подъехали похмеляться, — рассказывает писатель. — Шашлыки пожарили прямо там, рядом с могилами (мясо, если что, брали не оттуда, но оно было жесткое, как собачатина — мне такое не нравится), и как следует бахнули водяры. А к ночи все снова разъехались, и я опять один остался на кладбище».

Барецкий также рассказал, какие подарки от Деда Мороза он нашел под своей кладбищенской елью, украшенной венками и прощальными ритуальными ленточками. По словам шоумена, в 2021 году сбылась его давняя мечта — он наконец-то стал счастливым обладателем настоящего золотого унитаза.

«Я не ковырял его, конечно, но он реально такой тяжелый, видно, что не краской покрашенный, как я сам раньше любил делать, — признался президент союза профессиональных ритуальных агентов. — Еще мне подарили золотой перстень-печатку с изображением гробика — очень круто!»

Собеседник ФАН заявил, что ему очень понравился прошедший новогодний «экспириенс» — по крайней мере, он оказался намного удачнее предыдущего, который прошел в морге. Тогда Барецкий «чокался» с мертвецами в холодильниках, а потом получил сильное отравление трупным ядом.

«Коронавирус отдыхает, — поделился впечатлениями писатель. — У меня потом два месяца в носу этот мерзкий запах стоял. Вы знаете, кстати, что это в принципе самый опасный яд из всех, что есть? Ткани организма начинают разлагаться моментально!»

Режиссер заявил, что не видит никакой «крамолы» в своих увеселительных практиках в местах упокоения усопших.