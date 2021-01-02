На Украине появятся «гендерно правильные» учебники

Министерство образования и науки (МОН) Украины инициировало масштабную акцию по созданию «принципиально новых» учебников для школьников, а также студентов колледжей. Согласно официальной информации, в течение ближайших трех лет лучшие местные авторы и педагоги будут трудиться над пособиями, призванными воспитать детей в «духе традиций объединенной Европы». Кардинальные изменения коснутся книг и энциклопедий по литературе, истории и обществоведению: из них будет изъята так называемая пропаганда сексизма и гендерного неравенства. По мнению независимых экспертов, нововведение может серьезно травмировать психику молодых украинцев. Подробности — в материале корреспондента ФАН.

В конце 2020 года глава МОН Сергей Шкарлет выступил с заявлением, которое вызвало неоднозначную реакцию и в педагогических кругах, и среди культурологов. По его словам, до конца 2024 года школьные учебники и прочие пособия перестанут «рекламировать доминирование одного пола над другим». Дескать, в известном детском стихотворении раму вместо мамы вполне мог бы вымыть и папа, а Королева из «Алисы в Стране чудес» невероятным образом превращалась бы из ферзя в слона.

«Так традиционно сложилось, что за женщиной закреплены дом, кухня и церковь, — констатировал Шкарлет. — [У нас] так не будет. В нашей справочной литературе равные права будут предоставлены мужчинам и женщинам, мальчикам и девочкам».

Идею написания «гендерно правильных» учебников официальному Киеву подсказали активисты организации «Партнерство Биарриц» (ПБ, Международная инициатива равных прав и возможностей), к которой Украина присоединилась в мае прошлого года.

«Если украинские власти хотят как можно шире и скорее интегрировать свою страну в цивилизованное европейское сообщество, им необходима новая гендерная стратегия, и начинать воплощать эту стратегию в жизнь для граждан необходимо уже со школьной скамьи», — отмечалось в документе организации.

Ранее о целесообразности присутствия Киева в ПБ высказывалась супруга действующего президента Украины Владимира Зеленского Елена.

«Мы говорим о будущем украинцев и украинок, о семьях, в которых каждый имеет право на карьерный рост и выражение собственных мыслей. Именно здесь гендерная составляющая должна быть учтена», — резюмировала она.

Идею развили в правящей партии «Слуга народа». В частности, народные депутаты зарегистрировали в Верховной раде законопроект о внесении «принципиальных изменений» в украинский закон «О рекламе». Документ запрещает дискриминацию по половому признаку.

«Это просто недопустимо, когда обнаженная девушка на постере рекламирует строительные материалы, а подпись под фотографией носит двусмысленный характер», — возмутилась депутат от СН Евгения Кравчук.

Однако, если рекламные постеры и плакаты «оскорбительного содержания» действительно исчезли с большинства украинских улиц, ситуация с «гендерно правильными» учебниками многим экспертам представляется более сложной.

«Я с трудом представляю себе учебное пособие по мировой истории, где египетскую царицу Клеопатру назовут нейтральным словом «правитель», а императрицу Екатерину II станут именовать не иначе как «руководитель государства», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей преподаватель одной из престижных киевских гимназий Станислав Коршун. — Если дело дойдет до учебников биологии, вообще может произойти катастрофа: объяснить подросткам принципы деления клеток или появления животной жизни в рамках «гендерной толерантности» невозможно по определению. Мы ведь не будем утверждать, что «номер один оплодотворил номер два». Все это кажется если не бредом, то по меньшей мере странным новшеством».

Как бы там ни было, но несколько украинских авторов уже выразили свое принципиальное желание поучаствовать в создании новых учебников. Правда, фамилии ученых пока не разглашаются — известно лишь, что среди них есть профессора и кандидаты наук не только из столичных высших учебных заведений, но и представители периферийных институтов. На форумах в украинском сегменте Всемирной паутины они обещают «провести огромную работу». Естественно, при условии достаточного финансирования со стороны государства.

Но украинская казна пуста, а выделять Киеву дополнительные деньги Запад не спешит.