Доктор рассказал, как не заразить коронавирусом пожилых родственников

Москва, 2 января. Отправляясь в гости к пожилым родственникам в новогодние праздники, нужно сделать тест на COVID-19 и продезинфицировать подарки, советует доктор медицинских наук Елена Малинникова.

Имея на руках трехдневный отрицательный результат теста на коронавирус, человек может навестить своих близких, отметила специалист.

Подарки для старых людей необходимо обработать специальными средствами, чтобы быть уверенными, что никто не подхватит вирус, рекомендует Малинникова. Каждый человек берет на себя ответственность, посещая родных в пандемию коронавируса, отметил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Запись на прививку от коронавируса для москвичей в возрасте 60 лет и старше началась 28 декабря, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что Министерство здравоохранения России одобрило возможность прививаться от COVID-19 вакциной «Спутник V» пожилым людям. Вакцина признана эффективной и вырабатывает устойчивый иммунитет. Пункты вакцинации в городе будут работать и в новогодние праздники.