Киркоров трогательно поздравил Рудковскую с днем рождения и показал редкие снимки

Москва, 2 января. Король отечественной эстрады Филипп Киркоров оставил трогательное поздравление в честь дня рождения известного продюсера Яны Рудковской. Звезды дружат уже в течение многих лет.

Певец опубликовал на своей странице в Instagram большой текст с теплыми словами. Артист решил порадовать поклонников редкими кадрами. На снимках именинница выглядит очень молодо. Певец назвал продюсера «потрясающим человеком и настоящей боевой подругой».

«Твое упорство и потрясающее чувство прекрасного позволяют тебе уже много лет быть на самой вершине! Все, к чему ты прикасаешься, обречено на успех!» — написал Киркоров.

Он призвал свою подругу оставаться «невероятно сильной и ранимой, изысканной и вечно молодой». Рудковская сразу же ответила Киркорову и поблагодарила его за теплое поздравление.

«Мой друг, спасибо! Люблю, ценю и всегда рядом, всегда», — написала светская львица.

Киркоров ранее показал подписчикам, какие подарки он получил на Новый год. Подробностями артист поделился в своем Instagram-аккаунте и рассказал о шикарном подарке из меха от Louis Vuitton.