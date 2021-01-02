Юморист Винокур рассказал ФАН, где и с кем встретил Новый год

Сегодня не в моде большие компании, поэтому юморист Владимир Винокур встречал Новый год вдвоем с супругой. Об этом он сообщил в интервью корреспонденту ФАН.

31 декабря традиционно рабочий день для артистов. Однако в этом году все сложилось несколько иначе. Пока россияне до вечера трудились в офисах, на заводах и фабриках, многие знаменитости, отказавшись от корпоративов, спокойно резали салаты дома. Виной всему коронавирус.

Весь последний месяц представители шоу-бизнеса активно готовились к Новому году: ходили по магазинам и выбирали подарки, наряжали елки и украшали свои дома, загадывали желания, закрывали гештальты и подводили итоги. А когда час пробил, оставили все дела в стороне и позволили себе расслабиться.

Кто-то из звезд все же уехал встречать праздник в теплые края, кто-то остался в России, но уж точно никто не скучал. Новый год — праздник семейный, поэтому большинство артистов провели его вместе с детьми, родителями и своими вторыми половинками.

Советский и российский артист эстрады, юморист Владимир Винокур в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о том, как встретил Новый год и как планирует провести оставшиеся праздничные дни. По его словам, уже 3 января он приступит к работе.

«Все очень просто: встретил Новый год в семье, вдвоем с женой. Сейчас не в моде большие новогодние компании. Приехали дочка с внуком. Все нормально. Завтра поеду на репетицию», — рассказал Винокур.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что запланированный заграничный отпуск известного актера Павла Деревянко сорвался. Артиста не выпустили из России из-за непогашенных штрафов.