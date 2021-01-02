Звезда сериала «Пес» Никита Панфилов рассказал, каким должен быть настоящий Новый год

Москва, 2 января. Звезда сериала «Пес», известный актер Никита Панфилов откровенно рассказал, что для него сейчас Новый год. В разговоре с Teleprogramma.pro артист признался, что этот праздник для него всегда был сакральным.

Панфилов заметил, что минувший год для него стал по-настоящему плодотворным.

«Вышли две премьеры «Пса», сериалы «Презумпция невиновности», «Грозный». Премьеры разных лет, но так совпало, что вышли все в 2020-м. Не получилось запустить собственный проект, который я планировал, но, значит, так надо. Поживем — увидим», — отметил он.

По словам актера, праздник для него «как был сакральным праздником со времен детства, так и остался». Новый год — один из любимых Никиты. Артист всегда готовится к нему соответствующим образом и обязательно заблаговременно.

«Новый год — это обязательные правила: оливье, бой курантов, шампанское, загадывание желаний, елка, хороводы вокруг нее и, самое главное, подарки под ней. И для меня, и от меня», — добавил он.

Однажды звезда телеэкранов решил совершить неожиданный поступок перед Новым годом. Он с супругой и ребенком улетели в Таиланд. Актер добавил, что именно это и убедило его в том, что «самый правильный Новый год — это с елкой и оливье».