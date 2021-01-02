Михаил Богданов обсудил ситуацию в Ливии с главой МИД ПНС

Триполи, 2 января. Глава «МИД» Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Абдель Хади Хувейдж обсудил по телефону текущую ситуацию в североафриканском государстве со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилом Богдановым.

На странице ведомства в Facebook сообщают, что разговор между дипломатами состоялся сегодня утром, 2 января 2021 года. Отмечается, что беседа коснулась, прежде всего, поддержания нынешнего курса на политическое урегулирование затяжного кризиса.

Напомним, с 23 октября в Ливии сохраняется режим постоянного прекращения огня в соответствии с женевскими соглашениями, подписанными по результатам переговоров Совместного военного комитета «5+5» в Швейцарии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров вместе с Михаилом Богдановым принял в Москве делегацию из североафриканской страны.