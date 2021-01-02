Дочь Варум и Агутина рассказала о получении американского паспорта

Москва, 2 января. Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина сделала неожиданное заявление. Она на своей странице в Instagram рассказала, что получила американский паспорт.

Девушка уже больше 20 лет живет за океаном, недавно она поделилась приятной новостью. Наследница звездных сделала снимок с папкой из американского посольства, а также с флагом США в руках. Елизавета уехала из Москвы, когда была еще совсем маленькой. Ее воспитывали родители Варум, которые живут в Майами. Подписчики оставили десятки комментариев с поздравлениями под постом наследницы Анжелики и Леонида.

Елизавета добилась определенного успеха. Она создала свою рок-группу Bruvvy band. Агутин с супругой высоко оценивают талант дочери.

«Родители в культурном шоке и довольны очень!» — рассказали звездные родители после одного из концертов молодой группы.

Ранее Леонид Агутин и Анжелика Варум опубликовали семейное фото с загородного отдыха. Внешний вид артистов разочаровал поклонников.