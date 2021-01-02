ДТП в Алжире унесло жизни 20 нелегальных мигрантов в первый день 2021 года

Алжир, 2 января. Двадцать человек погибли, одиннадцать получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия на юге североафриканского государства, сообщает издание Al Arabiya.

По данным СМИ, автомобиль осуществлял перевозку нелегальных мигрантов из разных стран Африканского континента в направлении средиземноморского побережья страны. Оттуда беженцы рассчитывали перебраться в Европу. Водитель, который имел алжирское гражданство, погиб вместе с 19 пассажирами на трассе вблизи города Таманрассет, расположенного неподалеку от границ с Мали и Нигером.

Прибывшие на место ДТП бригады медиков доставили 11 выживших в аварии мигрантов в больницу с травмами различной степени тяжести. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование для установления обстоятельств, повлекших гибель 20 человек.

Журналисты отмечают, что в последнее время на юге страны наблюдается значительное увеличение потока нелегальных мигрантов. Связано это с нестабильной ситуацией в ряде африканских государств.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что власти Марокко заявили о готовности навсегда открыть границу с Алжиром, которая закрыта с 1994 года из-за территориальных разногласий.