Адвокат Жорин рассказал о размере и происхождении долгов Павла Деревянко

Москва, 2 января. Адвокат Сергей Жорин, которого называют «звездным», прокомментировал ФАН запрет на выезд за границу актеру Павлу Деревянко. Юрист рассказал о размере и происхождении долгов знаменитости.

«Если я не ошибаюсь, выезд могут закрыть, если долги свыше десяти тысяч рублей. Но это не происходит одномоментно! Не происходит автоматически, что вот есть долг, и сразу, бац — выезд закрыт! Этот долг должен поступить на исполнение в службу судебных приставов, та возбуждает исполнительное производство, выносится соответствующее постановление и дается срок на добровольное исполнение.

По словам адвоката, «только по истечении этого срока, в случае отсутствия добровольного исполнения, должнику закрывается выезд за пределы РФ».

В случае с Павлом я могу предположить, — ну, вряд ли он похож на какого-то злостного там неплательщика, — вполне возможно, что он либо не проживает по месту регистрации, либо не получает почту по тому самому месту регистрации. И, скорее всего, он не знал, что возбуждено исполнительное производство. Я могу, значит, вашим читателям посоветовать, это очень удобно, — есть мобильное приложение Федеральной службы судебных приставов.

Его можно скачать, и там в моменте смотреть — есть ли какая-то задолженность или нет. И там прям контакты, номер телефона, судебного пристава, который ведет это исполнительное производство в случае, если долг есть. С ним можно связаться, оплатить, предоставить платежку и не допускать таких ситуаций (запрет на выезд за границу — Прим. ФАН)», — объяснил Сергей Жорин.