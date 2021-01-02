Появилось уникальное видео с празднования Нового года в доме Веры Алентовой

Москва, 2 января. Советская и российская актриса Вера Алентова встретила Новый год в кругу семьи. Кадры с празднования опубликовала в своем Instagram-аккаунте Юлия Меньшова.

Алентова уже по сложившейся традиции встречает Новый год в кругу семьи. Она не ведет соцсети и редко общается со СМИ. Завесу ее личной жизни иногда приоткрывает актриса и телеведущая Юлия Меньшова. Она поделилась с подписчиками уникальным видео, которое было снято под бой курантов.

За столом сидели супруг Веры Алентовой Владимир Меньшов, дочь Юлия и ее муж Игорь Гордин. Также звездная семья встречала Новый год в компании 17-летней Таисии и 23-летнего Андрея — внуков Алентовой и Меньшова. Большая компания решила организовать семейную вечеринку дома, как и большинство знаменитостей. В полночь все подняли бокалы.

«Все! 2021!» — торжественно объявил Меньшов на появившемся видео с празднования Нового года в доме Веры Алентовой.

Недавно Юлия Меньшова опубликовала новое фото с матерью — актрисой Верой Алентовой. Поклонники не узнали помолодевшую артистку.