Геннадий Онищенко рассказал, чем опасен феномен страховой медицины в России

Санкт-Петербург, 5 января. Депутат ГД, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал ФАН о том, нужна ли страховая медицина в России.

В связи с бушующей по всему миру эпидемией вируса COVID-19 во многих странах, в том числе в России, начали возникать проблемы с действием системы здравоохранения. Вопрос реорганизации и оптимизации был решен частично. Больницы были в экстренном порядке перепрофилированы, врачи прошли дополнительные курсы повышения навыков, а также были развернуты дополнительные мобильные госпитали. Однако с течением времени пандемия показала, что в работе многих систем здравоохранения, основанных на практике страховой медицины, существуют глобальные недочеты. По мнению Геннадия Онищенко, эти самые системы и вовсе работают неправильно.

«Лозунг страховой медицины, когда деньги идут за больным, порочен в корне. Деньги должны идти за мной, за здоровым. Вот я этими деньгами вместе с обществом должен уметь распоряжаться. Я должен иметь бонусы от того, что сохранил свое здоровье, что не заболел в этом году гриппом, что вовремя привился, и мне за это должны оказать поощрительную моральную и финансовую поддержку», — заявил эксперт.

На данном этапе страховая медицина в России заметно отличается от американской, отметил он. На сегодняшний день РФ предоставляет необходимую бесплатную медицинскую помощь тем гражданам, кто имеет обязательное страховое свидетельство. Очередность ее оказания варьируется в зависимости от того, является ли ситуация экстренной или нет. Оплату труда медиков осуществляет государство из федерального бюджета, реже — страховые компании. В США же все устроено диаметрально противоположно, что сильно затрудняет процесс помощи больному, но вносит большой экономический вклад в медицинский бизнес.

«Чем больше ему назначили лекарств, чем больше назначили исследований, тем он выгоднее для страховой компании. Мне, например, претит, когда страховые компании возглавляют юристы, экономисты, когда они дают оценку врачам, правильно или неправильно те делают. И сегодня психотип врача резко меняется. Если раньше он находился в творческом поиске, видел в каждом больном особенности и течение того самого банального заболевания, то сегодня врач соблюдает стандарты», — посетовал Геннадий Онищенко.

Из-за рамок, в которые страховая медицина и вообще вся система здравоохранения загоняют специалистов, увеличивается время оказания помощи, что приводит к нежелательным последствиям, а иногда и к смерти пациента, которого можно было спасти.