Донецк, 2 января. Новогодняя мечта президента Украины Владимира Зеленского выступить с заявлением о мире в Донбассе, стоя на улице Артема в Донецке, получила оценку в ДНР.

Реализация мечты украинского президента о том, чтобы заявить о наступлении мира в Донбассе не в Киеве, а в Донецке, зависит от того, насколько украинское руководство выполнит свою часть соответствующих договоренностей. Такой ответ опубликовало руководство Народной милиции ДНР.

С другой мечтой Зеленского все несколько сложнее. Он хочет написать на песке ялтинского пляжа слова: «Крым — Украина». В Донецке предположили, что глава Украины имел в виду поселок Крым под Мариуполем, и напомнили, что все пляжи в Ялте галечные, а не песчаные.

О последнем факте вчера напомнил Владимиру Зеленскому и российский сенатор Алексей Пушков. Его слова передало Федеральное агентство новостей.