Геннадий Онищенко рассказал о процессе эволюции вирусов и защите от них

Санкт-Петербург, 5 января. Депутат ГД, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал ФАН о том, как и почему в мире появляются инфекционные заболевания.

Эксперт выразил мнение о том, что на сегодняшний день мировому научному сообществу необходимо укреплять уже существующие возможности прогнозирования появления инфекции, а также развивать новые. Этому вопросу нужно уделить особое внимание, так как пример коронавируса наглядно показал, что инфекция может стать смертельно опасной далеко не сразу. Процесс развития вируса может проходить несколько десятилетий. Человечество допустило ошибку, не обратив внимание и не связав воедино факт появления сначала вируса SARS (острого респираторного синдрома) в 2002 году, а затем и MERS (ближневосточного респираторного синдрома) в 2012 году. По словам Онищенко, единственное, что удалось сделать в тот момент, — это оперативно «организовать производственную диагностику, что очень важно при этой инфекции».

Как показала практика, около 40% носителей инфекционного заболевания в молодом возрасте чаще всего даже не знают об этом, что делает болезнь еще более опасной. Для того, чтобы научиться прогнозировать и вовремя отслеживать подобные биологические механизмы, нужно грамотно использовать возможность расшифровки генома человека, считает эксперт. Нужно не просто реагировать на появление мутировавших штаммов вовремя, а научиться заранее это появление предугадывать и уже иметь лекарство.

Главными причинами возникновения все новых и новых инфекций и вирусов политик называет естественный процесс эволюции, а также активное вмешательство человека в природу. В попытках изменить мир вокруг себя, сделать природу податливой и комфортной для цивилизованного общества люди сталкиваются с отпором со стороны существующей экосистемы. Можно сказать, что такие уже ликвидированные болезни, как оспа или холера, — это ответная реакция природы на все наши агрессивные взаимодействия с ней.

На наиболее часто задаваемый вопрос о том, будем ли мы дальше использовать средства защиты, маски и антисептики, Онищенко ответил следующее.

«Маски вы будете носить каждый год в сезон подъема гриппа, потому что это более контагиозная инфекция. Она проще передается. Ходить в масках — это элемент культуры. Каждый год гриппом переболевает до 900 миллионов человек. Маски, когда идет осенне-зимний подъем заболеваемости, — это норма жизни, и не надо на этот счет сетовать», — рассказал собеседник ФАН.

Такие меры предосторожности необходимы и для того, чтобы при возникновении нового вируса значительно сократить объемы заражения. В связи с этим Онищенко поспешил напомнить, что опасность может быть со стороны уже известных ранее вирусов, которые считаются побежденными. В качестве примера он привел внезапно вернувшийся спустя 30 лет клещевой энцефалит и также призвал не забывать о других существующих проблемах, таких как ВИЧ и гепатит B, которые человечество так и не научилось излечивать полностью.