Геннадий Онищенко рассказал об участии фармакологических компаний в гибридных войнах

Санкт-Петербург, 5 января. Профессор, доктор медицинских наук и первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко выразил свои предположения о том, кому и зачем нужна коронавирусная паника.

Среди определенного социального круга уже давно сложилось мнение о том, что истерия вокруг COVID-19 — не что иное, как грамотная инсинуация, приносящая ее создателям колоссальную выгоду. Искусственно образованный массовый психоз, подпитываемый огромным количеством не подтвержденных никем слухов и неточностей, касающихся вакцинации и всего, что так или иначе связано с возможными методами борьбы с вирусом.

По мнению эксперта, с этим, скорее всего, связаны фармакологические компании, выпускающие и реализовывающие средства индивидуальной защиты, противовирусные таблетки и витаминные комплексы. Пользуясь тем, что в России нет четко установленного акциза на лекарственные препараты, они укрепляют свой бизнес и, конечно, финансовое положение. Чтобы добиться наиболее выгодных для фармакологических компаний результатов, необходимо поддержание определенного уровня страха не только перед болезнью, но и перед способами ее лечения. Сознательные отказники от вакцинации способствуют этому как нельзя лучше.

Онищенко поспешил уточнить, что с фармкомпаниями дела обстоят вполне неплохо, потому что оценкой правомерности их действий уже занимаются спецслужбы всех государств. От того, как они сработают даже в этой, казалось бы, не столь значимой по сравнению с другими, затронутыми вирусом, сфере, зависит биологическая безопасность страны. Если говорить объективно, то и всего мира.

Онищенко отметил, что на примере коронавируса можно отчетливо различить все признаки отработки гибридной войны.

«Войны XXI века — это гибридные войны. Когда есть вполне умеренная, но не безопасная инфекция, которая на сегодняшний день уже вызвала два миллиона смертей. Грипп забирает не меньше каждый год, но коронавирус сопровождается массивной спланированной информационно-террористической атакой по всем фронтам, по всем социальным группам. И в политическом сегменте, и в медицинском, и в образовательном — во всех».

Собеседник ФАН считает, что не стоит недооценивать эту войну и отнестись к ней следует со всей серьезностью.