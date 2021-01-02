Прима-балерина Захарова поздравила балетмейстера Григоровича с 94-летием

Советский и российский балетмейстер, а также публицист и педагог Юрий Григорович — один из самых выдающихся хореографов XX века. 2 января 2021 года ему исполнилось 94 года. В этот день он получил массу поздравлений от коллег, подопечных и поклонников его искусства. Одно из них — через сайт ФАН — передала прима-балерина Светлана Захарова. Мы публикуем его без изменений.

«Дорогой Юрий Николаевич! Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Я бесконечно счастлива тем, что мне повезло видеть Вас, работать с Вами, общаться с Вами и дружить! Вы — человек невероятной творческой энергии, блистательный балетмейстер и хореограф, настоящий Мастер и Творец, классик современного балета! Каждая Ваша постановка — это шедевр! Но, прежде всего, вы — удивительно тонкий, глубокий, невероятно эрудированный и интеллигентный человек. Я вас очень люблю, преклоняюсь перед Вашим гением и очень дорожу нашими теплыми, добрыми отношениями! От всего сердца желаю Вам здоровья, бодрости духа, благополучия и сил. Берегите себя! Храни вас Господь! А я всегда рядом! Люблю Вас, часто вспоминаю Вас, очень жду нашей новой встречи в театре! Ваша С. З.», — поздравила балетмейстера Захарова.

Напомним, что Григорович является автором восьми оригинальных балетов (он создал их, сотрудничая с художником Симоном Вирсаладзе), а также редакций абсолютного большинства классических балетов, которые составляют основу репертуара Большого театра. Маэстро является лауреатом Ленинской премии (1970), Героем Социалистического Труда (1986), кавалером ордена Святого апостола Андрея Первозванного (2019) и двух орденов Ленина (1976, 1986), а также народным артистом СССР (1973). Кроме того, Григорович был удостоен двух премий Правительства РФ (2002, 2011), двух Государственных премий СССР (1977, 1985) и Государственной премии РФ (2017).