Экономист Колташов считает, что уехать в отпуск Деревянко помешала «звездная болезнь»

Многих российских знаменитостей охватила звездная болезнь, из-за которой они считают себя неприкасаемыми. С таким заявлением в интервью ФАН выступил директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Павел Деревянко не смог улететь в отпуск из-за неоплаченных штрафов и налогов. Популярного актера не выпустили из страны, поскольку из-за постановления судебных приставов он стал невыездным. Артист узнал об этом в тот момент, когда вместе с дочкой приехал в аэропорт и собирался отправиться на отдых.

Все начиналось хорошо: на своей официальной странице в соцсети Instagram актер опубликовал видео, на котором с воодушевлением рассказал, что они с десятилетней Варварой едут в отпуск. Деревянко сообщил, что со своей дочерью он еще ни разу вместе не путешествовал, поэтому особенно ждет этой поездки.

«Следите за нами в Instagram, мы будем вам обо всем рассказывать», — пообещал актер.

Однако через пару часов он опубликовал другое видео, снятое в ресторане аэропорта уже после того, как их с дочкой сняли с рейса. Оказалось, у знаменитости накопились долги. В самолет артиста не пустили из-за неоплаченного транспортного налога в 56 тыс. руб. и двух штрафов за превышение скорости на сумму 2,5 тыс. Актер рассказал, что они с Варварой очень расстроились.

«В общем, случилась проблема. У меня вылезли какие-то штрафы неоплаченные. Два штрафа за превышение скорости и налог на машину стоимостью, то есть величиной 56 тыс. руб. При этом машины у меня нет уже полтора года, — печально сообщил Деревянко. — Осенью я пару раз ездил в Турцию, было все нормально. В общем, все это странно».

Директор Института нового общества, экономист Василий Колташов в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, что любителям отдыхать за границей необходимо следить за своими долгами.

«Для того, чтобы избежать таких неприятных моментов во время поездки за границу, нужно постараться не иметь неоплаченных долгов. Если уж вы любите ездить за границу, то не нужно их заводить. Простейшее и очевидное — нужно проверять свои долги и следить за ними. И тогда у людей не будет столько неприятных неожиданностей в жизни из-за задолженностей. Это очевидный вывод из этой истории. Очень простая мораль: не будешь иметь долгов, не будешь иметь проблем», — сказал эксперт.

Он выразил мнение, что многих знаменитостей охватила звездная болезнь, из-за которой они считают себя неприкасаемыми, поэтому и не хотят оплачивать штрафы и платить налоги.

«Есть еще и другая мораль: некоторые люди считают, что с них не спросят. Что касается знаменитостей, то дело Михаила Ефремова показало внутреннее содержание некоторых любимцев публики. Поэтому меня не удивляют истории, когда те или иные известные люди, которые принадлежат к состоятельному классу, вдруг оказываются ограничены в возможности выезда за границу. Мне кажется, некоторые знаменитости относят себя к какой-то привилегированной группе, которая может не платить штрафы, не уплачивать налоги. Они уверены в том, что после этого никаких проблем у них не будет. Думаю, что это следствие звездной болезни. Когда она настигает людей, они начинают допускать просчеты, которые приводят к неприятным моментам: когда ты собираешься за границу, а долг тебя не пускает», — резюмировал Василий Колташов.

Адвокат Сергей Жорин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал запрет на выезд за границу актеру Павлу Деревянко. Правозащитник рассказал о размере и происхождении долгов знаменитого артиста.