Дочь Маликова показала кадры с зажигательными семейными танцами на улице

Москва, 2 января. Стефания, дочь известного певца и музыканта Дмитрия Маликова, умилила поклонников необычными кадрами, на которых запечатлена вся звездная семья. Кадры девушка разместила в своем Instagram-аккаунте.

«В полном сборе! Лучшее время», — написала Стеша под семейным фото, дополнив его видеозаписью с танцами на улице.

Новый год Стефания встретила с отцом Дмитрием Маликовым, мамой Еленой Изаксон и младшим братом Марком. В разделе Stories микроблога девушка показала постпраздничные кадры. Вместе с отцом она устроила импровизированные танцы прямо на улице. На наследнице певца была меховая дубленка и небесно-голубой трикотажный костюм.

«Пустились в пляс!» — отметила веселая Стеша.

Дмитрий Маликов и его супруга Елена воспитывают двоих детей — старшей в феврале исполнится 21 год, а младшему сыну в январе будет три года. Брат и сестра хорошо ладят друг с другом и любят проводить время вместе. Девушка часто делится с поклонниками трогательными видео с младшим братом Марком. Недавно она показала, как играет с ним. Фанаты пришли в восторг.