Татьяна Навка показала фото с прогулки с женой Кеосаяна

Москва, 2 января. Супруга пресс-секретаря российского президента Татьяна Навка поделилась с подписчиками свежими кадрами. Олимпийская чемпионка в своем Instagram-аккаунте в разделе stories рассказала, что решила провести уикенд на свежем воздухе.

Спортсменка в компании Маргариты Симоньян отправилась на прогулку в зимнее морозное утро. Татьяна и Маргарита сделали интересное селфи. На фото с женой режиссера Тиграна Кеосаяна Навка запечатлена в танцах на льду. На ней был лимонный пуховик и аналогичного цвета шапочка.

Многие знаменитости этот год решили провести дома вместе с родными и близкими. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы, но некоторым звездным семьям все-таки удалось выбраться за пределы страны. К примеру, Дмитрий Тарасом со своей супругой отправились в жаркие страны.

Также звезды делились с подписчиками, что им подарили на Новый год. Так, король отечественной эстрады Филипп Киркоров рассказал о шикарном подарке из меха от Louis Vuitton, а супруга рэпера Джигана, модель Оксана Самойлова подготовила необычный подарок для своей второй половинки.