Москаленко заявил, что со смертью Коренева кинематограф России понес огромную потерю

Народный артист России Владимир Коренев был не только образчиком потрясающего профессионализма и гибкости, но и примером для молодого поколения актеров. Об этом в интервью ФАН заявил режиссер Виталий Москаленко. Именно он снял телесериал «Орлова и Александров», который стал для артиста последней работой в кинематографе (он сыграл Владимира Немировича-Данченко).
Ранее стало известно, что Владимир Коренев, известный по роли Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия», скончался на 81-м году жизни. Причиной его смерти стали осложнения, вызванные заболеванием коронавирусной инфекцией.
«Я был в восторге от работы с ним, — поделился впечатлениями Москаленко. — В довольно преклонном возрасте актер демонстрировал просто шикарную «форму» — заучивал огромную массу текста! Кроме того, он дисциплинировал молодежь вокруг себя. В нашем сериале он на равных работал непосредственно со многими другими звездами (например, Олесей Судзиловской, сыгравшей Любовь Орлову. — Прим. ФАН)».
Режиссер еще раз подчеркнул невероятный профессионализм Коренева.
«У него еще сложнейший грим был, — заметил собеседник ФАН. — У нас была просто потрясающая гример, и все эти усы, этот парик. Это же историческая личность, она у всех на глазах! Может, у нас Орлова была не очень похожа, но вот Немирович (роль которого исполнил Коренев. — Прим. ФАН) получился просто идеальный!»
Москаленко заявил, что со смертью Коренева отечественный кинематограф понес колоссальную потерю.
«У него было такое, знаете, благородство. Мы все разночинцы, как кривоногие киргизские лошадки, бегаем с короткими ногами, а у него было такое достоинство, благородство. И когда я его увидел, то сразу было решено: он сыграет Немировича-Данченко. Я даже под него переписал сценарий, что-то изменил, что-то добавил. И он приходил на репетиции, что очень редко бывает. Это был пример профессионализма. Это был артист не с большой, а с огромнейшей буквы. Актер уровня Гафта, Дурова, Броневого. Это великие советские артисты именно русской школы. Царствие ему небесное».