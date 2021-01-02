Москаленко заявил, что со смертью Коренева кинематограф России понес огромную потерю

Народный артист России Владимир Коренев был не только образчиком потрясающего профессионализма и гибкости, но и примером для молодого поколения актеров. Об этом в интервью ФАН заявил режиссер Виталий Москаленко. Именно он снял телесериал «Орлова и Александров», который стал для артиста последней работой в кинематографе (он сыграл Владимира Немировича-Данченко).

Ранее стало известно, что Владимир Коренев, известный по роли Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия», скончался на 81-м году жизни. Причиной его смерти стали осложнения, вызванные заболеванием коронавирусной инфекцией.

«Я был в восторге от работы с ним, — поделился впечатлениями Москаленко. — В довольно преклонном возрасте актер демонстрировал просто шикарную «форму» — заучивал огромную массу текста! Кроме того, он дисциплинировал молодежь вокруг себя. В нашем сериале он на равных работал непосредственно со многими другими звездами (например, Олесей Судзиловской, сыгравшей Любовь Орлову. — Прим. ФАН)».

Режиссер еще раз подчеркнул невероятный профессионализм Коренева.

«У него еще сложнейший грим был, — заметил собеседник ФАН. — У нас была просто потрясающая гример, и все эти усы, этот парик. Это же историческая личность, она у всех на глазах! Может, у нас Орлова была не очень похожа, но вот Немирович (роль которого исполнил Коренев. — Прим. ФАН) получился просто идеальный!»

Москаленко заявил, что со смертью Коренева отечественный кинематограф понес колоссальную потерю.