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Москаленко заявил, что со смертью Коренева кинематограф России понес огромную потерю

Москаленко заявил, что со смертью Коренева кинематограф России понес огромную потерю

Народный артист России Владимир Коренев был не только образчиком потрясающего профессионализма и гибкости, но и примером для молодого поколения актеров. Об этом в интервью ФАН заявил режиссер Виталий Москаленко. Именно он снял телесериал «Орлова и Александров», который стал для артиста последней работой в кинематографе (он сыграл Владимира Немировича-Данченко).

Ранее стало известно, что Владимир Коренев, известный по роли Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия», скончался на 81-м году жизни. Причиной его смерти стали осложнения, вызванные заболеванием коронавирусной инфекцией.

«Я был в восторге от работы с ним, — поделился впечатлениями Москаленко. — В довольно преклонном возрасте актер демонстрировал просто шикарную «форму» — заучивал огромную массу текста! Кроме того, он дисциплинировал молодежь вокруг себя. В нашем сериале он на равных работал непосредственно со многими другими звездами (например, Олесей Судзиловской, сыгравшей Любовь Орлову. — Прим. ФАН)».

Москаленко заявил, что со смертью Коренева кинематограф России понес огромную потерю

Режиссер еще раз подчеркнул невероятный профессионализм Коренева.

«У него еще сложнейший грим был, — заметил собеседник ФАН. — У нас была просто потрясающая гример, и все эти усы, этот парик. Это же историческая личность, она у всех на глазах! Может, у нас Орлова была не очень похожа, но вот Немирович (роль которого исполнил Коренев. — Прим. ФАН) получился просто идеальный!»

Москаленко заявил, что со смертью Коренева отечественный кинематограф понес колоссальную потерю.

«У него было такое, знаете, благородство. Мы все разночинцы, как кривоногие киргизские лошадки, бегаем с короткими ногами, а у него было такое достоинство, благородство. И когда я его увидел, то сразу было решено: он сыграет Немировича-Данченко. Я даже под него переписал сценарий, что-то изменил, что-то добавил. И он приходил на репетиции, что очень редко бывает. Это был пример профессионализма. Это был артист не с большой, а с огромнейшей буквы. Актер уровня Гафта, Дурова, Броневого. Это великие советские артисты именно русской школы. Царствие ему небесное».

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