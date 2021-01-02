Актер Ульянов рассказал ФАН, каким человеком был покойный Коренев

Москва, 2 января. Российский актер театра и кино Дмитрий Ульянов назвал ушедшего из жизни на 82-м году жизни коллегу по цеху Владимира Коренева замечательным и мудрым человеком. В разговоре с ФАН Ульянов признался, что может говорить про звезду фильма про Ихтиандра только хорошее.

Российский актер театра и кино Дмитрий Ульянов снялся с Владимиром Кореневым в четырех телесериалах.

«Про него могу говорить только хорошее, мы с ним снимались вместе. Это замечательный партнер, несмотря на разницу в возрасте и на его статус, он прекрасно ко мне относился, и мы очень тепло общались на площадке. Еще пару раз потом пересекались просто так — не в кино, а в жизни. Замечательный человек, очень мудрый, спокойный, без доли звездности, хотя из-за такого его статуса и его популярности, особенно в молодые годы, он мог вообще ни с кем не разговаривать. Он же прекрасно общался на любые, даже самые бытовые, темы. И я уже не говорю, какой он артист, потому что тут и так все понятно!» — поделился Дмитрий Ульянов.

Народный артист РФ Владимир Коренев скончался из-за коронавирусной инфекции. О смерти актера сообщила его дочь Ирина Коренева.