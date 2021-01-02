Россияне разочаровались в новогодних огоньках

Москва, 2 января. Российские пользователи социальных сетей обсуждают новогодние шоу, показанные на федеральных каналах. Зрители «голубых огоньков» разочарованы недавним эфиром.

Часть пользователей рунета пришла к мнению, что новогодние огоньки себя изжили. Некоторые испытывают стыд за шоу, которые традиционно крутят в эфирах на всех телеканалах страны в ночь на 1 января.

«По телевизору Милохин и Басков поют. Поют они, а стыдно мне», — написал один из пользователей сети микроблогов Twitter.

Не все новогодние огоньки вызвали негатив у российских телезрителей. Кинокритик Антон Долин положительно отозвался о шоу «Голубой Ургант». По словам журналиста, «прелестная» и «наглая работа», которая была показана на Первом канале, сделала отличным настроение его близких.

В конце декабря аналитики провели исследование, в ходе которого выяснили, что именно раздражает россиян в преддверии Нового года. Самым главным «праздничным раздражителем» для граждан РФ является шум петард. Еще 10% респондентов отметили, что им не нравится количество пьяных людей на улицах городов. Не менее раздражающим фактором для жителей России также является ежегодный просмотр «Голубого огонька» с одними и теми же артистами.