Мечты госпожи Карен Пирс, которым не суждено сбыться. Колонка Голоса Мордора

Посол Великобритании в США госпожа Карен Пирс выдала совершенно замечательное. Как сейчас модно говорить — расчехлилась. И расчехлила все глубинные смыслы политики «цивилизованного мира» по отношению к России и Китаю.

Материал появился на русскоязычном сайте известного издания «Голос Америки». Даже удивительно, что текст, рассчитанный на русскоязычную аудиторию, вышел под столь громким и скандальным заголовком: «Китай и Россия не должны выйти из пандемии победителями».

Вроде очень коротко, а сколько всего вложено в эту фразу! Фултонская речь сэра Уинстона Черчилля нервно курит в сторонке. Более того, там же отдыхает и знаменитый американский план «Дропшот», в котором США детально расписали ядерное нападение на СССР тогда, когда у Союза еще не было атомной бомбы. С десятками уничтоженных городов и миллионами невинных жертв среди мирного населения. Сейчас такое уже невозможно. Потому что уничтожение обязательно будет взаимным и агрессор безнаказанным не останется. Но ведь очень хочется и мечтается именно об этом. Любыми способами и методами. Так почему же «цивилизованному миру» в этом не может помочь коронавирус? Союзник, конечно, так себе, но ведь в самом конце Второй мировой войны союзники СССР по антигитлеровской коалиции всерьез рассматривали вариант нападения на СССР совместно с войсками вермахта, заключив с Германией сепаратный мир. Причем эта идея была очень живуча, и вести переговоры начали еще при живом и здравствующем Гитлере. А тут всего лишь коронавирус, всяко лучше главного злодея всех времен и народов.

Большое спасибо госпоже Карен Пирс за честные и открытые слова. К сожалению, не могу назвать ее дамой приятной во всех отношениях, ибо просто язык не поворачивается. Да и память у меня хорошая, и я прекрасно помню, как госпожа Карен Пирс, будучи представителем Великобритании в Совбезе ООН, лила крокодиловые слезы по «жертвам химических атак Асада» в Сирии, призывая немедленно наказать сирийское и российское правительство. А потом стыдливо ретировалась из зала, где заседает Совбез ООН, вместе с другими представителями цивилизованных стран. Ретировалась тогда, когда обнаружилось, что «жертвы химических атак Асада» живы, здоровы и дают показания о том, как «химическая атака» была инсценирована бандитами из «Белых касок» и снята на профессиональную видеоаппаратуру. Видать, «Белые каски» уже тогда готовились к получению «Оскара».

Госпожа Карен Пирс, делая заявление, которое «нечаянно» опубликовал «Голос Америки», наверняка была очень встревожена и напряжена. Ведь именно в США и Великобритании дела с пандемией COVID-19 идут из рук вон плохо. Эти две страны в коронавирусном антирейтинге очень сильно обходят даже те государства, которые сами же пренебрежительно относят к третьему миру. И уж кому-кому, а США и Великобритании победителями из эпидемии COVID-19 выйти точно не удастся. Но зато в Китае, в той самой Ухани, где коронавирус появился впервые, народ встретил Новый год с большим размахом. Толпы веселящихся людей, заполнивших центр города, фейерверки, многочисленные шоу — все это разительно отличалось от того, что происходило в городах стран «цивилизованного мира»: локдауны, пустые города, комендантский час и редкие полицейские автомобили с мигалками на улицах. Согласитесь, совсем не похоже на победные торжества.

В России обстановка сложнее, но тем не менее в сравнении со многими европейскими странами просто абсолютная свобода. Можно гулять, сидеть в кафе и ресторанах, делать покупки в магазинах. Разумеется, все с определенными ограничениями, но, в конце концов, война с вирусом продолжается. Зато единственное, что можно сказать точно: в числе проигравших эту войну Россия точно не будет. Как бы госпожа Карен Пирс не мечтала. Да и вакцинация уже идет полным ходом, что добавляет определенного оптимизма.

Госпожа Карен Пирс призывает «открытые общества» показать свои преимущества перед «тоталитарными странами», к которым она относит Китай и Россию. Мол, необходимо доказать, что «свобода и демократия» всяко лучше абсолютно всего на свете, даже здравого смысла. Карен Пирс невыносима сама мысль о том, что кто-то может справиться с эпидемией лучше, чем Великобритания и США. Но поздно, госпожа Пирс. Выводы делать уже можно. И эти выводы для вас очень неутешительны. И один из главных выводов, помимо того, что вы точно не будете в числе победителей после пандемии, — это то, что вы очень боитесь здоровой и честной конкуренции, ибо привыкли всегда играть как шулеры, краплеными картами. И делаете это, играя против российской вакцины, для чего развернули целую пропагандистскую лживую войну, а также против китайских электронных и информационных технологий, вводя санкции против целых компаний и отраслей промышленности.

Есть только одна проблема: крапленые карты не особо помогают в войне с коронавирусом. Более того, они вредны, ибо смещают приоритеты, и вы мечтаете о проигрыше других в то самое время, как уже давно проиграли сами. Не очень продуктивная стратегия, но никакой другой вы придумать просто не в состоянии. Ибо живете даже не в прошлом, а в позапрошлом веке, пытаясь навязать свое доминирование всему миру, который уже давным-давно изменился.