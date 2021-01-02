Два египетских судна с рыбаками задержаны в Тунисе

Тунис, 2 января. Власти североафриканского государства задержали два египетских рыболовецких судна и их экипажи, осуществлявшие незаконный промысел в территориальных водах страны, сообщает информационное агентство Ahram.

Помощник министра иностранных дел Туниса Амр Махмуд Аббас рассказал журналистам, что нарушители сейчас находятся в полной безопасности. По данному инциденту проводится расследование, отметил он.

По словам представителя МИД, власти следят за развитием ситуации в координации с посольством Египта в стране. При этом количество арестованных рыбаков, находившихся на двух судах, не сообщается. Ожидается, что все они вскоре будут возвращены на родину.

Также Амр Махмуд Аббас призвал к уважению суверенитета и обратился к гражданам соседних государств с просьбой не заходить впредь в территориальные воды Туниса. Напомним, около недели назад произошла аналогичная ситуация, несмотря на предостережения Каира. Тогда были задержаны 17 человек.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что египетские власти ужесточили ограничительные меры в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с коронавирусом (COVID-19). Людей, проигнорировавших масочный режим, ждет наказание в виде штрафа.