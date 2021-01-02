Египет и Алжир договорились о совместной работе по урегулированию кризиса в Ливии

Каир, 2 января. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси договорился со своим алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном о координации усилий для восстановления безопасности и стабильности в Ливии, сообщает издание Asharq al-Awsat.

По данным СМИ, главы двух государств обсудили сотрудничество в этом вопросе в ходе телефонного разговора. Кроме того, затронули ряд других региональных проблем. Они отметили важность укрепления двусторонних связей для противодействия распространению коронавируса нового типа.

Ас-Сиси поздравил президента Алжира с выздоровлением от COVID-19, поделился его пресс-секретарь Бассам Ради. В свою очередь Абдельмаджид Теббун высоко оценил усилия Каира в обеспечении безопасности в Северной Африке, прежде всего, участие в урегулировании межливийского кризиса.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Министерство иностранных дел Египта призвало к конструктивному диалогу относительно ситуации в Персидском заливе.