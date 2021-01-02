Актриса Биккулова рассказала, как TikTok помог «стать ближе к народу»

Санкт-Петербург, 2 января. Актриса, певица, сценарист, режиссер Алена Биккулова в эфире Медиагруппы «Патриот» рассказала об актуальности TikTok и своем творческом опыте в этой соцсети.

«Я пошла в TikTok. Хочу сказать, что изначально воспринимала это приложение как деградацию. Я думала, что там специфическая аудитория и специфический контент. Но TikTok помог мне, не побоюсь это сказать, стать ближе к народу. Иногда там пишут очень пикантные комментарии. Но я обратила внимание, что когда выкладываешь что-то красивое и возвышенное, то люди реагируют во много раз лучше. Они даже пишут, что это то, что они так хотят видеть, — красивое одеяние девушки на красивом фоне. Меня это поразило и стало открытием. Потому что, когда танцуешь и показываешь бедрышки, это одно. А когда так реагируют на красоту — это другое», — рассказала артистка.

По ее мнению, TikTok — это настоящее творчество, которое не дает вдохновению пропасть.

«Дело в том, что когда ты что-то создаешь, то хочется получить результат сразу. Обычно выход на сцену и презентация альбома давали мгновенный результат. Потому что сразу приходили различные приглашения и начиналась движуха. Но когда этого всего нет, возникает вопрос: а какой смысл что-то создавать? Поэтому внутренний кураж пропадает. А в TikTok есть быстрый результат и рандомный зритель, который видит тебя, если попадаешь в рекомендации. Более того, этот зритель переходит потом в твой Instagram, на YouTube и наблюдает за твоим творчеством там», — объяснила Биккулова.

Отметим, число активных пользователей сервиса TikTok в России достигло 20,2 млн человек. Чаще всего соцсетью пользуются люди в возрасте от 25 до 34 лет (25,2%) и от 35 до 44 лет (19,6%).