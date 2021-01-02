Фигуристка Загитова в варежках и трико встретила Новый год на коньках

Москва, 2 января. Российская фигуристка и телеведущая Алина Загитова провела первые новогодние выходные на Красной площади в Москве. Подробностями спортсменка поделилась на своей странице в соцсетях.

«Провожаем 2020-й год! Он был сложным, непредсказуемым и заставил всех пересмотреть свои планы и мечты из-за мировой пандемии. Отменялись все международные соревнования, закрывались границы, стадионы, школы, институты, магазины и все-все-все, даже спортом начали заниматься онлайн», — попрощалась с 2020 годом на Красной площади.

Звезда не представляет сою жизнь без спорта, и этот год она решила встретить на коньках на свежем воздухе. Подопечная Этери Тутберидзе оценила ГУМ-катом. Загитова показала фото, на котором она запечатлена в синем пуховике, трико лимонного цвета, шапке и ярких варежках.

Яркий наряд спортсменки выглядел эффектно. Также счастливая и улыбающаяся на снимке Алина надела гетры для коньков.

«Даже в выходные на льду», — с юмором заметила она.

Ранее сообщалось, что Загитова, которая совсем недавно стала ведущей шоу «Ледниковый период», обошла Ольгу Бузову в звании лучшей телеведущей года.