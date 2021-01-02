Художник Копейкин рассказал, сколько картин успел написать за время карантина

Санкт-Петербург, 2 января. Художник Николай Копейкин в эфире Медиагруппы «Патриот» рассказал о пользе карантина и о периоде тяжелой борьбы с коронавирусом.

«Хочу сказать, что мне очень понравился карантин. Это был неожиданный вход в каникулы. Я бы с удовольствием продлил карантин. Потому что за прошедший год у меня вышло около 100 картин. Грех жаловаться вообще», — заявил он, подчеркнув, что самоизоляция предоставила возможность посвятить больше времени работе.

Художник рассказал о своем тяжелом лечении после заражения коронавирусом.

«Могу сразу сказать, что это очень тяжелая болезнь. По крайней мере, мне она далась тяжело. Было длительное неприятное лечение с побочными эффектами. До сих пор расхлебываю последствия. Зараза неприятная, поэтому я всеми конечностями за скорейшую вакцинацию. Я считаю, что это единственный правильный способ преодолеть коронавирус», — заявил эксперт.

Николай Копейкин уверен, что человечество подчинит COVID-19 и «он станет не таким поганым».