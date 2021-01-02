«Человек-амфибия» и «Освобождение»: лучшие роли Владимира Коренева

На 81-м году из жизни ушел советский и российский актер театра и кино, народный артист России Владимир Коренев, который запомнился зрителям по яркой роли Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия». Как сообщила его дочь Ирина, перед смертью он лежал в «красной зоне» с коронавирусом. Дата и место похорон пока неизвестны. ФАН вспоминает самые яркие роли Владимира Коренева.

Биография

Владимиру Борисовичу Кореневу повезло родиться в сердце Крыма — в Севастополе. Будущий народный артист России появился на свет 20 июня 1940 года в семье будущего контр-адмирала Бориса Леонидовича Коренева. Позже семья перебралась в Измаил Одесской области, а после окончания Великой Отечественной войны — в эстонский Таллин. Именно там юный Владимир Коренев закончил школу и впервые озвучил свое решение стать актером.

Для этой цели он, получив аттестат о среднем образовании, подал документы в Государственный Институт театрального искусства — ГИТИС, одного из самых престижных театральных училищ мира. Успешно справившись со всеми вступительными экзаменами, будущий актер был зачислен на курс под руководством народных артистов СССР и РСФСР Ольги Андровской и Григория Конского. Свою первую роль в кино молодой Владимир Коренев получил в драматической киноленте режиссера Владимира Басова «Жизнь прошла мимо». В картине, вышедшей на экраны в 1958 году, ему досталась небольшая, буквально эпизодическая роль, но, несмотря на это, всего через два года после своего кинодебюта Владимир Коренев был утвержден на главную роль в фантастической мелодраме «Человек-амфибия».

«Человек-амфибия»

Судьба улыбнулась Кореневу уже во время учебы — именно его выбрали режиссеры Геннадий Казанский и Владимир Чеботарев на главную роль в экранизации фантастического романа Александра Беляева «Человек-амфибия». Роль, которую играл начинающий артист — Ихтиандра — подразумевала отличное плавание, долгое пребывание под водой и опасные трюки. Многие члены съемочной группы вспоминали, что работа над картиной сопровождалась определенной опасностью и вообще шла тяжело. Но для Коренева работа в картине выглядела совсем иначе. По его словам, ему было 20 лет на момент съемок, поэтому он не думал об опасности, а наоборот, получал удовольствие от того, что делаю.

Вместе с исполнительницей главной женской роли Анастасией Вертинской Коренев обучился плаванию в бассейне ленинградского института физкультуры — причем и просто, и с аквалангом. Он, правда, вспоминал об опасных эпизодах, но упоминал, что узнавал о них после того, как всё заканчивалось благополучно.

«Свет далекой звезды»

После того, как в 1961 году фильм увидел свет, на актера обрушилась настоящая слава. Ихтиандр в исполнении Коренева (роль озвучил актер театра и кино, народный артист РСФСР Юрий Родионов) покорил сердца миллионов советских зрителей. Кореневу сулили блестящее будущее и ошеломительный успех, но, вопреки зрительским ожиданиям, в следующий раз увидеть полюбившегося актера на экране им удалось лишь спустя четыре года в картине известного актера, режиссера и сценариста Ивана Пырьева «Свет далекой звезды», причем не в составе ведущих актеров. С тех пор Владимиру Борисовичу больше не разу не доставалась главная роль на большом экране.

Коренев также известен зрителям по ролям в фильмах «Дети Дон-Кихота», «Сыны Отечества», «Неизвестные страницы из жизни разведчика», «Победитель». Кроме того, он снялся в киноэпопее «освобождение». Его актерская деятельность не завершилась в советском кино. Коренев активно принимал участие в съемках картин, которые создают современные российские режиссеры. В 2000-х годах он снимался в сериалах «Убойная сила — 5», «Дети Арбата», «Слепой», «Сыщики районного масштаба» и «Последняя исповедь». Среди поздних работ в фильмографии актера особенно яркими считаются образ Немировича-Данченко в сериале «Орлова и Александров», а также небольшие роли в картинах «Трюкач», «Дом спящих красавиц» и «Алхимик. Эликсир Фауста».

Фильмография

1961 — «Человек-амфибия»;

1965 — «Дети Дон Кихота»;

1977 — «Рудин»;

1988 — «Дорога в ад»;

1990 — «Динозавры ХХ века»;

1991 — «Оружие Зевса»;

2003 — «Северный сфинкс»;

2003 — «Убойная сила — 5»;

2004 — «Дети Арбата»;

2004-2013 — «Кулагин и партнеры»;

2005 — «Даша Васильева. Любительница частного сыска — 4»;

2005 — «Сыщики районного масштаба»;

2005 — «Частный детектив»;

2006 — «Последняя исповедь»;

2006 — «Туда, где живет счастье»;

2008 — «Десантный батя»;

2012 — «Предчувствие»;

2012 — «Метод Лавровой-2»;

2014 — «Алхимик. Эликсир Фауста»;

2014 — «Если ты не со мной»;

2015 — «Орлова и Александров».

Театр

Артист не скрывал, что любил театр намного больше, чем кино. Ведь здесь зрители рядом, а любому актеру необходимо постоянно доказывать, что он может достичь намного большего, чем от него ожидают.

В 1961 году, после окончания института, Владимир Коренев сумел поступить в труппу Московского драматического театра имени К. С. Станиславского (позднее «Электротеатр «Станиславский»). Нищий Филч в «Трехгрошовой опере» Бертольта Брехта и Кирпатый в «Днях Турбиных» Михаила Булгакова — его первые роли. Одной из лучших работ артиста становится Робин Гуд в одноименном спектакле, поставленном Екатериной Еланской в 1968 году.

За плечами знаменитости десятки ролей в родном театре. Он играл в постановках «Собачье сердце», «Таланты и поклонники», «Коварство и любовь», «Мещанин-дворянин» и других. Коренев и до сегодняшнего дня выходил на сцену наравне с молодыми актерами, а также работал без второго состава.

В 2011 году он поставил спектакль «Опасные связи» Шодерло де Лакло на сцене Архангельского театра драмы имени М. Ломоносова. До 2015 года Владимир Коренев занимался преподавательской деятельностью, заведовал кафедрой актерского мастерства на основанном им факультете театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий. Ставя со студентами дипломные спектакли, он реализовался и как режиссер. В 2015 и 2016 годах артист появился в новых постановках «Электротеатра «Станиславский». Этими спектаклями стали «Перед заходом солнца» и «Синяя птица».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что умер актер Валентин Гафт, ему было 85 лет. Об этом 12 декабря рассказала его супруга Ольга Остроумова. На его счету сотни ролей, но все его образы яркие и запоминающиеся.