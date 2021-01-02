Копейкин назвал скульптуру нововоронежской Аленки «настоящим искусством»

Санкт-Петербург, 2 января. Художник Николай Копейкин в эфире Медиагруппы «Патриот» рассказал, почему знаменитая скульптура Аленки в Нововоронеже — «настоящее искусство».

Напомним, 18 декабря в честь 250-летия села Новая Аленовка, на месте которого теперь стоит город Нововоронеж, была поставлена скульптура, посвященная его основательнице Аленке. Из-за пугающего вида статуи горожане потребовали ее демонтировать. Глава Нововоронежа Владимир Лещенко согласился с просьбами местных жителей. Памятник уже окрестили символом уходящего года, который запомнился многими печальными событиями.

«Художник старался. Я считаю, что это отличный памятник. Во-первых, он наивный, даже примитивный по-своему. Александр Шилин хорошо его сделал. Скульптура получилась выразительной, целую неделю о ней говорила вся Россия. Я видел другие работы автора, сказочные персонажи у него все такие. Но они должны быть немного с придурью. Поэтому у него и получилась страшноватая Аленка», — сообщил Николай Копейкин.

По мнению художника, памятник Аленке — это настоящее искусство в жанре примитивизм.