Художник Копейкин, певица Коган и актриса Биккулова подвели итоги 2020 года

Время перед самым наступлением Нового года традиционно отводится большинством людей для подведения итого уходящего года. Звезды не исключение. В канун праздника корреспонденту ФАН удалось пообщаться о творчестве и искусстве с художником Николаем Копейкиным, певицей Юлей Коган, а также актрисой театра и кино, певицей и композитором, сценаристом и режиссёром Алёной Биккуловой.

Корреспондент ФАН: 2020 год запомнится многим как эпоха великих потрясений, когда весь мир сошел с ума и встал с ног на голову. А как он прошел у вас?

Коган: У меня был прекрасный 2020 год. Я родила ребенка, сейчас его воспитываю. Ему почти 4 месяца, и я не на гастролях. Так что сижу дома и нянчусь с ним. Это такое счастье.

Биккулова: Наверное, шикарная возможность была родить ребенка.

Коган: Да, и главное, что на концертах не надо пахать и что-то показывать. Сидишь себе беременная на даче и класс.

Биккулова: А мы творчеством занимались. Я появилась в Tiktok — сдалась. Хочу сказать, что изначально воспринимала эту соцсеть как деградацию и думала, что там специфическая аудитория и специфический контент. Но мне это помогло привлечь больше аудитории и, не побоюсь это сказать, стать ближе к народу. Там иногда очень пикантные комментарии пишут. Но я обратила внимание, что, когда выкладываешь что-то красивое и возвышенное, то люди реагируют намного лучше. Они даже пишут, что это то, чего они так хотят — красивое одеяние на красивом фоне. Это не какие-то гаджеты, это не новомодная слизанная история. Это просто красивая, нежная, воздушная девушка. Люди на это больше реагируют. Меня это поразило и стало открытием. Потому что, когда танцуешь, «бедрышки» показываешь — это одно. А когда на красоту реагируют интеллигентно — это совсем другое.

Сегодня есть выражение «пипл хавает». Поэтому, если мы считаем, что люди хавают, то надо это и давать. Но на самом деле это совсем не так — и мой опыт в TikTok яркий тому пример.

(Обращаясь к Коган и Копейкину) А как поживают ваши аккаунты в TikTok?

Копейкин: Я в этом году тоже забрался туда, выложил одно видео за год и получил один лайк. И понял, что это, наверное, не совсем моя аудитория.

Коган: Я в TikTok не была.

Что скажете насчет политкорректности и цензуры в соцсетях?

Копейкин: Я иногда ругаюсь матом, это тоже часть русского языка, которой нельзя пренебрегать. Но я никогда не ощущал цензуру. Да, были случаи, когда закрывали мои выставки. Но это даже, скорее всего, не с цензурой связано, а с плохим образованием людей, подвергавшим гонениям мое творчество.

Ваша картина продастся, если снеговик испачкает голову сажей?

Копейкин: Да, у меня есть такие картины. Они называются «Углевики», есть и снеговики, сейчас и «Ковидовик» появился. Он с маской, которую держит пренебрежительно.

Вы переболели COVID-19. Поделитесь вашими впечатлениями на этот счет? Каково это?

Копейкин: Могу сразу сказать, что это очень тяжелая болезнь. По крайней мере, мне она далась тяжело. Было длительное неприятное лечение с побочными эффектами. До сих пор это расхлебываю. Про обоняние я вообще молчу — в общественный туалет я вошел бы спокойно. А так, это очень коварная болезнь. Зараза неприятная. Поэтому я всеми конечностями за скорейшую вакцинацию. Я считаю, что это единственный правильный способ преодолеть и поглотить этот вирус. Уверен, что мы справимся, и человечество, наконец, подчинит себе COVID-19.

Кто в 2020 вас удивил или заставил испытать отвращение?

Биккулова: Меня в 2020 очень поразила Ольга Кузьмина на Первом канале в шоу «Ледниковый период». Я просто обалдела. Это же просто удивительно. Актриса, которая никогда не занималась фигурным катанием, выполняет такие трюки, катается, как будто бы она действительно фигуристка. А это моя коллега-актриса! Но я смотрю и понимаю, что не смогла бы так же.

Коган: в 2020 творчеством особо не занимался никто. Все боролись с болезнью. Вдохновение как будто бы пропало.

Биккулова: TikTok — это тоже творчество, я считаю. И дело не в том, что пропало вдохновение, а просто, когда ты что-то создаешь, то результат хочется получить сразу. То есть, выходишь на сцену, презентуешь альбом. Далее тебя куда-то приглашают, и происходит движуха. А тут, когда этого всего нет, новый трек может и не зайти. Тогда возникает вопрос — а какой смысл всем этим заниматься? Так что внутренний кураж пропадает. Теперь возвращаюсь к TikTok. Там есть быстрый результат и рандомный зритель, который видит тебя, если ты попадаешь в рекомендации. Более того, этот зритель переходит потом к тебе в Instagram, на YouTube, а затем слушает твои песни!

Копейкин: Есть и другие соцсети, где не один раз «лайкают», что тоже приятно. Но хочу сказать, что мне наоборот очень понравился карантин. Это был неожиданный вход в каникулы. Я бы его, честно говоря, продлил еще с удовольствием. Потому что за год у меня вышло около 100 картин.

Коган: Ну для художника, конечно, это самое лучшее время.

Копейкин: Грех жаловаться вообще. Этот карантин дал возможность посвятить больше времени тому, чем ты занимаешься.

Биккулова: Люди не зря говорят о положительных сторонах карантина. Действительно, когда мы живем в постоянной суете (например, у меня были гастроли, концерты, спектакли), то нет возможности оглянуться, остановиться и задуматься, то ли ты вообще делаешь. Тебя просто несет по инерции.

Коган: А я вообще ни за кем не слежу. Только за собой и за детьми.

Биккулова: Продолжаю про «Ледниковый период». Можно относиться к Ольге Бузовой как угодно. Но я считаю, что этот человек — достигатор, за это я ее уважаю. Я даже разместила у себя пост, в котором написала о том, что, когда она изначально вышла на лед в «Ледниковом периоде», то все говорили, что она каланча, «деревяшка» и так далее. Когда же она достигла определенных успехов — судьи ей поставили оценку «6», то все всё равно продолжали критиковать Ольгу, крича, что, мол, ее партнер «мучается, таская эту деревяшку». Я следила за этим и написала хейтерам: «Ребята, а вы кто? Чего вы достигли в своей жизни?».

Бузова молодец! Она не остановилась, когда ее снова стали поливать грязью. Она смогла на веревке, как в цирке, подняться наверх. Физически это очень тяжело. Это еще и страшно, поэтому нужно еще иметь суперский вестибулярный аппарат. И Ольга смогла! Она всегда идет напролом. Вот за это я ей и восхищаюсь.

Как вам творчество Давы?

Биккулова: Я не слушала его песни, потому что это не мой формат.

Коган: Я знаю, что Бузову все время поливают грязью. Мне, конечно, ее жалко, но дыма без огня, как говорится, не бывает.

Спели бы с Бузовой тандемом?

Коган: Я думаю, она со мной не станет петь. Кто я, и кто Бузова! Она в «Ледниковом периоде» и в TikTok. А я дома с ребенком.

Копейкин: Я просто как на другой планете. Не могу поддержать беседу. Но в свою защиту скажу, что зато прочитал Пелевина. Я его большой поклонник. Пять книг «Шантарам» прочитал. Но я книги не столько читаю, сколько слушаю. У меня такая привычка — я слушаю, одновременно рисую и еще думаю о своем.

Биккулова: Как-то у вас все серьезно. А я, наоборот, все аргентинские сериалы пересмотрела, школьные годы вспомнила.

Юлия, а вы клип сняли?

Коган: Да, на единственную песню, которую я за этот год записала. Единственное, что мне принесло вдохновение — коронавирус. Песня называется «Прости, Земля». Там про то, что все разрушается. Все катастрофы, теракты, все делается для того, чтобы уничтожить нашу планету. А я ей говорю — прости, Земля. Очень экологичная песня получилась. Мы туда еще вставили кадр, где умирает птица. И дочка, когда видит этот кадр, просит его убрать. По этому мы понимаем, что кадр хороший.

Вы поймали настоящую птицу?

Коган: Нет, мы просто делали нарезки видео, как мы убиваем нашу природу. На одном кадре умирает капитально птица.

Вы снимали клип в Хибинах?

Коган: нет, не в Хибинах, а у нас под Гатчиной. Там есть очень культовое место, куда все ездят. Песочные карьеры, которые сделаны, как пустыня. Если там снимаешь, то кажется, что находишься реально в пустыне.

Биккулова: Я в этом году была на Сахалине, там 2 апреля должен был состояться мой моноспектакль, автором которого я являюсь. У меня вообще три моноспектакля — один про Эдит Пиаф («Жизни в розовом цвете»), другой — «Гори, гори, моя звезда», а третий про меня саму (на мои стихи и песни) — «Откровения любящей женщины». Так вот, за три недели уже не было ни одного билета. Все продано. Но случилась пандемия. И нам пришлось все отменить, конечно.

Но Сахалин меня все равно очень «хотел» — мои поклонники там пригласили меня снова. Притом, что была 50%-я рассадка, все билеты опять были проданы — это было безумно приятно.

Что касается доходов, артистам нужна была материальная поддержка? И, Юлия, как вы получили материнский капитал?

Коган: Я этих денег не получила еще. Но они есть где-то там, виртуально.

Биккулова: А я получила 37 тысяч — 11 за апрель, 11 за май и 15 в августе на дезинфекцию. Как вы думаете, может человек прожить без работы 9 месяцев?

Коган: Конечно, может, засучив рукава. Разумеется, по нам по всем ударила эта пандемия. Концерты отменены. Денег нет. Но я копила очень долго и была готова к черному дню.

Алена, расскажете о Сахалине?

Биккулова: Это традиционный вопрос, когда спрашивают о гастролях. В 2019 году у меня был огромный тур с хором монастыря. Мы провели 25 концертов и 5 месяцев путешествовали по разным городам. Если меня спросить про какой-нибудь из них, то я ничего не смогу рассказать, потому что это калейдоскоп. Но Сахалин из окна гостиницы выглядел красивым.

Юля, а где было самое необычное место выступления?

Коган: У олигарха в квартире. Для меня это реально необычное место.

Биккулова: Самое уникальное выступление было на каком-то корпоративе, куда пришло всего два человека. И я с огромной группой музыкантов пела для этих двоих. Более того, один из них приглашал меня к себе в Подмосковье на дачу! И вот уже два года подряд 2 января мы с моим коллективом выезжаем к нему в дом. А там семья — 4–5 человек — сидит на диванчике, и мы для них выступаем.

Коган: Самые странные концерты дома у олигархов.

Биккулова: Потому что мало человек, некий семейный круг.

Это не напрягает?

Коган: Меня напрягает, но деньги решают.

Копейкин: С доходами у меня все нормально. Я знаю, что у коллег немного не так, но у нас есть коллектив, в котором мы существуем и работаем. Там есть взаимопомощь.

Коган: Это очень странно: ждать от государства какой-то помощи нашим звездам. Меня это возмутило — они начали ныть, что стали нищими! Это люди, чьи гонорары равняются суммам, которые обычный человек может за всю жизнь не заработать!

Биккулова: Я смотрела Instagram Иосифа Пригожина, который изначально разместил пост о том, что, мол, «да, ребята, бизнес пострадал». А на следующий день, когда его стали разносить, он сделал обращение, в котором сказал, что он говорил не только за себя, но и за всех людей, которые, допустим, в ноябре месяце взяли оборудование на новогодние праздники и теперь вынуждены заплатить за него.

Коган: Но причем здесь поддержка государства? Мы ведь не платим налоги с корпоративов, например.

Биккулова: Я плачу. В марте я заплатила определенную сумму, в разы больше, чем я получила.

Коган: Но работа артистов всегда была не застрахована от таких инцидентов. Артист, как и художник, должен быть голодным. Когда человек хочет, он идет к славе и чего-то добивается. Вот это творчество. Как только он чего-то добился — все, творчество заканчивается. Так что кризис — это прекрасная возможность для наших бедных звезд поголодать немного. Может, тогда и песни хорошие запишут.

Следите ли вы за «Зеленой альтернативой»?

Копейкин: Я слежу и за Васиным творчеством (за Васей Ложкиным. — Прим. ФАН). Мы общаемся через соцсети. Он расширился, открыл свою галерею в Петербурге.

Как вам акционизм? Это искусство?

Копейкин: Конечно. Это своего рода «острие копья» искусства. Акционизм идет на грани искусства и социально-политической жизни общества, в котором живут художники. Мы, художники, вообще лишь часть общества, но своим искусством пытаемся что-то поменять в головах людей. Мы же не просто картинки рисуем, а воспитываем новое поколение, я так думаю.

Но ведь акционизм сейчас умирает?

У каждого жанра есть развитие. Он где-то развивается, где-то становится актуальным, потом сходит на нет. Приходит какой-то новый жанр ему на смену. Акционизм как таковой — это старая вещь. Она всегда была двухсторонней, в лучшем случае. Это и искусство, и социально-политическая жизнь. Это как зеркало. А на зеркало нечего пенять.

Например, Павленский заранее описывает смысл своих акций в блогах. Он объясняет, что он хочет показать этим. И, если люди не читают то, что он пишет, как готовится, то просто не понимают, что он делает. Для них это бред.

Вас не удивило, что за подожженную дверь в здании ФСБ на Лубянке в России его простили, а за дверь какого-то банка во Франции он оказался в тюрьме? Где в итоге свободнее живется?

Копейкин: Я не знаю, честно говоря. Здесь вот тоже прилично. В результате он куда-то свалил. Другое дело, что во Франции другие законы.

Коган: Художник должен страдать.

Биккулова: А я с этим не согласна. Продолжу тему про деньги и звезд, очень часто люди со стороны недооценивают наши траты. Юля знает, что это такое, как человек, который с этим сталкивается. Мы же не просто зарабатываем для того, чтобы купить себе сумку или квартиру. Сколько денег уходит на записи песен, аранжировки.

Коган: Но мы же это делаем для себя. Это же творчество. По идее изначально это должно быть творчество. Все, что я вкладываю в свои записи.

Я не «пропила» еще не одной песни, потому что я не пью. Знаете, сколько человек лишает себя радостей? И от этой тоже можно отказаться. Потому что, если творишь, то твори для себя. А впоследствии, это уже либо «хавает пипл», либо не «хавает». Но все равно, ты это делаешь для себя. И кто-то тратит заработанные деньги на сумку, а кто-то — на запись песни. Просто нужно расставить приоритеты. Я лично, как художник внутри, не жалею ни одной копейки, потраченной на запись песни. Хотя, это не такие уж и копейки. И не хочу, чтобы государство мне что-то выплачивало. С какой стати? Я хочу, чтобы за мое искусство мне платили зрители.

Важно ли для вас внимание государства с точки зрения признания заслуг или присвоения определенного статуса?

Биккулова: Мне, например, хотелось бы немного этого. Не то, что я возмущена, но мне обидно, что я три раза была в Чечне, один раз была в Сирии, один раз была в Дагестане. У меня безумное количество наград и благодарностей, медалей и так далее. И в кризис про меня забыли. Но почему они должны про меня помнить, с другой стороны?

С другой стороны, должен вестись учет каких-то достойных людей, которые во благо страны что-то делали. Разумеется, я хочу быть заслуженной артисткой России. У меня уже больше 20 лет стажа, и я могу претендовать на это звание. Но есть закон, который подразумевает, что я должна 5 лет отработать в госучреждении — например, в театре эстрады, консерватории или филармонии, но я не знаю, с кем надо договариваться об этом.

Коган: А зачем вообще эти звания?

Биккулова: Сейчас безумное количество мероприятий проходит. Я часто в них участвую. И вот вам положение — один народный артист, один заслуженный артист, три лауреата всероссийских международных конкурсов.

Коган: Обиднее, когда ты заслуженный артист, а никто на тебя не ходит. Есть такое. И с народными артистами то же самое. Когда у тебя нет никакого статуса, и к тебе приходят — это уже гораздо приятнее, чем всякие регалии. Это же не спорт. В спорте да, там важна медаль.

Что важнее — звание заслуженного артиста или миллион подписчиков в TikTok?

Биккулова: Это самый сложный вопрос этого года.

Копейкин: Мне главное, чтобы государство не мешало.

Что думаете о памятнике Аленке в Нововоронеже? Почему его снесли?

Копейкин: Художник старался. Я, кстати, видел другие его работы, у него все такие сказочные персонажи. Немного с придурью. Вот такая получилась у него Аленка страшноватая. Я считаю, что это отличный памятник. Во-первых, он наивный, такой даже примитивный по-своему. Он хорошо сделан. К тому же он оказался настолько выразительным, что о нем говорила вся Россия!

Это искусство?

Копейкин: Конечно искусство. Примитивизм. Просто у нас сейчас забили голову всякими толерантностями и политкорректностью, невесть откуда свалившихся на наши головы.

У младшей дочери была книга про Красную Шапочку. Я решил ей почитать, и там оказался другой конец. Оказывается, волка не убили, а перевоспитали. Но это же дребедень, которую придумал какой-то моральный урод. Дети должны знать, чем отличается зло от добра. Я выкинул эту книгу и прочитал нормальную, там, где волка убивают, и зло оказывается наказано. Волк там злой и страшный. И для того, чтобы изобразить это, нужно показать страшного волка. Мы должны знать зло в лицо. Но Аленка — совершенно не известный нам персонаж. Все русские персонажи разные. В некоторых сказках они не очень хороши.

Коган: Вообще, все сказки — это просто какая-то жесть. Я начала читать их после рождения ребенка и поняла, что в каждой из них мама по-любому умрет, обязательно появится мачеха, которая будет злой. Просто жесть. А вот Пушкин — это просто жесткий апогей. Замуровали ребенка в бочку, а он вырос в богатыря.

Копейкин: А песни западных славян — там вообще ужас.

«Аленушка» стоит двух миллионов бюджетных денег?

Коган: Да, если об этом памятнике говорит вся Россия!

Биккулова: Чем же в таком случае отличается памятник Аленке, о котором говорит вся Россия, от Ольги Бузовой, о которой говорит вся Россия?

Коган: Тем, что Бузова живая.

Достаточно ли памятник переименовать в Оленьку?

Коган: думаю, что такие Ольги Бузовы существуют во все времена, в каждом поколении есть.

Биккулова: Но видят же люди, что человек добился [чего-то].

Коган: Чего добился? Того, что мы говорим об этом уже столько? Что она может на канате подняться? Ну молодец, что сказать. Мне кажется, что человек добивается гораздо большего, когда он всю жизнь работает на спорт и приходит с олимпийской медалью. При этом о нем никто не говорит, кроме спортивных каналов! Вам не кажется, что это странно?

Биккулова: Я не говорю о том, что нужно восхищаться и носить ее на руках. Но я не понимаю негативного человеческого отношения.

Коган: Но если у тебя ничего другого нет, то чем ты можешь привлечь? В случае с Бузовой, если люди тебя ругают, то это и есть твой успех. Чем больше негатива, тем больше внимания. Это и надо запомнить. Tiktok этим и прославился.

Что вы сделаете в 2021 году? Какие цели у вас?

Коган: Я ничего не могу сказать. Разрешат ли нам вообще гастролировать? Пока я добиваюсь только одного — быть хорошей матерью. Благодаря пандемии мне это хорошо удается.

Какие-то концерты же можно делать?

Коган: Я не понимаю, как это вообще возможно. Для меня это просто загадка природы. Почему кто-то проводит концерты, а кому-то это делать нельзя?

Биккулова: Возвращаясь к вопросу о поддержке государства. Мы живем в каком-то ограничении. Нам говорят, что нельзя давать концерты — или, что можно, но с 25% наполненностью зала, что совершенно не выгодно. При этом нам ничего не компенсируют!

Коган: Мы, когда шли в театральный институт, нам что-то вообще обещали? Кроме того, что мы будем голодать и все свои нервы выкладывать на сцене? Я, например, играя в одном спектакле, пою, но при этом вижу, как актеры выкладываются. Они всю свою душу отдают этим 25% зала! Актриса, которая бьется об пол и все свое сердце в это вкладывает — кто ей обещал, что она за это деньги получит? Она это делает для себя! Ее этому учили. Меня так учили!

Биккулова: Меня может тоже так учили, но я с этой идеологией не согласна, потому что есть люди во всей стране с профессией, за которую они получают деньги. Артистов часто просят выступить бесплатно, думая, что для нас это удовольствие. Но давайте вспомним, когда мы в последний раз вызывали сантехника из управляющей компании, не заплатив ему?

Коган: Мы должны служить своему таланту, а не государству!

Биккулова: Да, но мы должны получать за свою работу деньги!

Коган: И мы их получаем! Гораздо больше, чем сантехник за всю свою жизнь. Просто сейчас нужно немного подзатянуть карманы.

Биккулова: Я надеюсь, что в 2021 году будет какая-то периодическая работа, которая будет позволять зарабатывать деньги и записывать песни. Я этого очень хочу.

Копейкин: Я не могу сказать, сколько картин я нарисую в следующем году. Планов нет, есть надежды.

Коган: Дело не в картинах, а во вдохновении.

Копейкин: У меня в голове есть несколько проектов. Я надеюсь, что у меня хватит времени их осуществить. Но не скажу, что именно они из себя представляют. Пускай это будет даже для меня сюрпризом. Не понимаю, зачем сотрясать воздух. Планов, как таковых нет. Но надежда, что какие-то проекты осуществятся, есть. Поэтому я, с одной стороны, хотел бы, чтобы карантин продлился. А с другой — хочу, чтобы были и концерты, и чтобы все были просто более расслаблены. Нужно побольше отдыхать людям. И зарплату получше.

Коган: С другой стороны, сейчас разрешили какие-то движения осенью и посмотрите, какая сейчас статистика по коронавирусу. Моя подруга из Израиля рассказывает, что им нельзя выходить без масок из дома, у нас же ходи кто хочет. Даже заниженная в три раза статистика зашкаливает из-за того, что все можно. Когда нас посадили всех дома, я лично не знала ни одного человека, который болеет коронавирусом. Говорила, что это миф. Сейчас же, когда все разрешено, болеют все, кого я знаю.

Алена, Александр Петров — хороший актер или нет?

Биккулова: Будет некорректно отвечать на этот вопрос однозначно. У каждого человека свои энергии и вибрации. Кому-то он нравится, и у него есть своя аудитория. Кому-то не нравится, и все тут. Но должна сказать, что по-своему он очень одаренный человек.

Коган: Если человек сильно любим, то он не может быть бесталантным. Поэтому, если Бузова любима, значит, есть за что.

Почему так популярен Покрас Ломпас?

Копейкин: Потому что он занимается поп-культурой. Граффити жанр находится сейчас на высоте. У нас в России стрит-арт был подпольным, а теперь вот мы о нем знаем.

Есть перспективы у этого направления?

Копейкин: Стрит-арт существует не благодаря, а вопреки мнению, особенно общественному, которое привыкло к чему-то давно известному. Для людей это в какой-то мере культурный шок. Но стрит-арт недолговечен. Если его начнут боготворить, то он исчезнет.

Акционизм: простые рисунки продаются за миллионы, это просто бизнес для отмывания денег и ухода от налогов?

Копейкин: Этим занимаются галеристы и коллекционеры. Это их бизнес. А что касается Поллока, это абстракционизм, он так себя провозгласил.

Банан на скотче — это искусство?

Копейкин: Да. К этому автор шел долгие годы. Это акционизм в искусстве. Это жест. Друг мой, прямо сейчас вы сейчас сидите среди абсолютно иррациональных людей. Думая рациональным мозгом, вы можете сойти с ума. Так что даже не пытайтесь.

Кто-нибудь из вас пошел бы в политику?

Биккулова: Мне предлагали лет 5 назад, я отказалась. Потому что я артистка, творческий человек. Я недолговечная. Невозможно человеку в этой жизни успеть все. У меня концерты, у меня стихи, у меня YouTube и TikTok. Еще нет мужа и ребенка. А сейчас то самое время, когда об этом следует задуматься.

Коган: Политика — это же грязное дело. Чего-то хорошего там добиться очень сложно, как мне кажется.

Копейкин: Я надеюсь, что мне не предложат пойти в политику, иначе придется отказать. Я ведь так долго шел к тому, чтобы быть художником! И что, мне теперь плюнуть на это? Нет, я не хочу. Меня хватает ровно на то, чтобы заниматься своим художеством дальше. Мне большего не надо. Я и так занимаюсь тем, что что-то доношу людям.

Почему наши певцы не заходят на Западе?

Коган: Зачем нужна западная аудитория? Где родился, там и пригодился.

Биккулова: Вы послушайте мировые песни, которые получают премию «Грэмми». Для нас это недостижимо. Но мы имеем свою музыку и культуру.

А западная культура рассчитана на наших людей?

Коган: Она подходит универсальным людям, которые живут по всему миру. А наша культура рассчитана только на русского зрителя.

Группа «Rammstein» популярна по всему миру. Почему?

Коган: Это альтернатива. Это совсем другое. У нас тоже есть альтернативные группы, которые известны во всем мире.

Может, Запад нас недооценивает?

Биккулова: Просто в нашей русской музыке приоритетна душевность, которая Западу не нравится. У нас не стоит на первом месте многолесье или аранжировка мирового уровня. Вместо этого у нас стоит тот же Стас Михайлов, которого обожают миллионы женщин. Вы послушайте, какие у него аранжировки, у них совершенно нет никакой ценности. Но при этом его любят все люди. Потому что он сам их любит.

Народные песни часто о смерти, почему?

Коган: Русские люди любят чернуху. Я тоже это заметила.

Биккулова: Это вышедшая из православия идеология о том, что мир — это мучение, что люди в жизни должны пострадать. У Запада наоборот, песни про веселье.

Коган: У меня есть подруга-итальянка, она говорит, что ее поражает количество российских песен о плохой погоде, о мраке. В Италии нет такого, там только про солнце поют.

Биккулова: Даже наша психология основана на страданиях. А на Западе, наоборот, прокачка идет. Там все позитивно всегда. Я не хочу защищать Америку и сравнивать, просто мне нравится, что люди настроены на радость.

(Обращаясь к Копейкину) У вас ведь тоже картины страдальческие?

Копейкин: У меня в основном веселые картины. Я выставлялся и не раз. На гастролях с группой «Ном» я всегда возил с собой картины. Никакой дискриминации не было. Народ нормально относится. Думаю, что взоры другого мира на нас не всегда направлены. Но нам грех жаловаться. Много русских художников уехали на Запад и стали знаменитыми. Они там живут. Они приехали с миром. От Кондинского до Кабакова. Мы знаем множество русских художников, которые успешны на Западе в том числе. Так что не надо жаловаться. Все нормально. Мы здесь живем, здесь работаем. Главное заниматься своим делом.

Пожелаете что-нибудь позитивное на 2021 год?

Биккулова: В своей жизни надо действовать, а не комментировать того, кто действует. Действовать всегда! В профессии нужно делать все, чтобы полноценно использовать свой талант и радоваться жизни.

Коган: Я всем желаю только счастья. Для каждого оно свое. Каждый человек знает, что себе пожелать.