Юлия Коган уверена, что голод пойдет российским звездам на пользу

Санкт-Петербург, 2 января. Певица, автор-исполнитель Юлия Коган в эфире Медиагруппы «Патриот» объяснила, почему российским звездам не нужна государственная поддержка в период коронавируса, и заявила, что музыкантам голод пойдет на пользу.

Ранее сообщалось, что продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пожаловался на бедственное положение звезд, пострадавших из-за пандемии коронавируса. По его словам, артисты эстрады, театра и цирка испытали на себе более тяжелые последствия, чем работники других отраслей. Продюсер считает, что сотрудники развлекательной сферы нуждаются в помощи.

«Очень странно ждать от государства помощи нашим звездам. Меня возмутило, когда артисты начали ныть, что они нищие. Но это люди, чьи гонорары составляют сумму, которую обычному человеку не заработать за всю жизнь», — заявила Юлия Коган.

По мнению певицы, работа артистов никогда не была застрахована от подобных инцидентов.