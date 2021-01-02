Художник Копейкин объяснил смысл акций Петра Павленского

Санкт-Петербург, 2 января. Художник Николай Копейкин в эфире Медиагруппы «Патриот» рассказал о художественном течении акционизм и объяснил смысл акций Петра Павленского.

«Акционизм — это искусство. Он идет на грани искусства и социально-политической жизни общества, в котором живут художники. Это острие копья искусства», — отметил художник.

По мнению Копейкина, художники — часть общества, но своим искусством они пытаются «поменять что-то в головах людей».

«Мы же не просто картинки рисуем. Мы воспитываем новое поколение. В этом плане любая деятельность искусства направлена в первую очередь на это», — добавил эксперт.

Он объяснил идею акционизма и рассказал о его актуальности сегодня на примере российского художника-акциониста Петра Павленского.

«Каждый жанр развивается, становится актуальным, потом сходит на нет. На смену приходит новый жанр. Акционизм — это старая вещь. Она всегда была двухсторонней в лучшем случае. Это и искусство, и социальная политическая жизнь. Это как зеркало. А нечего на зеркало пенять. Отмечу, Петр Павленский всегда заранее описывает в своих блогах то, что он хочет показать искусством. Если люди не читают о том, как он готовится ко всем своим акциям, то они не понимают, что он делает. Поэтому для многих его действия — это бред», — рассказал художник.

Отметим, в октябре 2017 года Петр Павленский поджег дверь Банка Франции в рамках художественной акции. Он был приговорен к трем годам заключения, из которых два — условно.

Николай Копейкин подчеркнул: несмотря ни на что, «художнику должно быть хорошо всегда, даже вне свободы».