Биккулова похвалила Бузову за ее упорство и успехи в «Ледниковом периоде»

Санкт-Петербург, 2 января. Актриса, певица, сценарист, режиссер Алена Биккулова в эфире Медиагруппы «Патриот» похвалила Ольгу Бузову за ее упорство и успехи в «Ледниковом периоде».

Отметим, седьмой сезон «Ледникового периода» подошел к концу. Ради проекта Ольга Бузова впервые встала на коньки и дошла до самого финала, но призовое место ей занять так и не удалось. Однако старания звезды «Дома-2» оценила главный тренер Татьяна Тарасова.

«Можно как угодно относиться к Ольге Бузовой. Но я считаю, что этот человек — достигатор, за это я ее уважаю», — высказалась Биккулова.

Актриса рассказала, что разместила на своей странице в соцсетях пост об участии Ольги Бузовой в «Ледниковом периоде». Артистка отметила, что с самого начала проекта, когда звезда только вышла на лед, «все говорили, что она каланча и деревяшка». Когда певица достигла определенных успехов и судьи поставили ей шесть баллов, люди все равно продолжили негатив.

«Я внимательно слежу за ситуацией. Поэтому в своем посте я написала: «Ребята, а вы кто? Чего вы достигли в своей жизни?» Отмечу, Бузова не остановилась, когда ее снова стали поливать грязью. Она взяла и, как в цирке, поднялась на веревке. Я знаю, что это такое. У меня был сольник в БКЗ, я репетировала такой подъем. Физически это очень тяжело и страшно, нужно иметь хороший вестибулярный аппарат», — подчеркнула Алена Биккулова.

По мнению актрисы, Ольга Бузова идет напролом, именно это вызывает чувство восхищения.