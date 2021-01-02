Телеведущий Виталий Третьяков рассказал ФАН, как встретил Новый год

Москва, 2 января. Российский журналист, политолог, телеведущий Виталий Третьяков, которому сегодня исполняется 68 лет, рассказал в беседе с ФАН, как встретил Новый год.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и многие встречали 2021-й год дома с семьей. В их числе и Виталий Третьяков.

«Ну, ситуация этого года, она очевидна, даже на Новый год мы практически всегда бываем дома. И сейчас были, но зато всегда шли в дом к соседям, к своим друзьям, там с ними воссоединялись. Там всякие фейерверки, ну, и так далее. В этом году, по понятным причинам, они были в своем доме, а мы в своем, так что изоляция продолжалась. То же самое было и на день рождения, всегда кто-то у меня бывал, только из числа самых близких друзей. Но на сей раз нет, только ближайшие родственники и никого больше», — сказал Третьяков.

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