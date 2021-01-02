Юрий Лоза рассказал ФАН, как проведет новогодние праздники

Певец и музыкант Юрий Лоза сообщил в интервью ФАН, как встретил Новый год и как собирается отметить оставшиеся праздники. По его словам, как и все жители России, он встретил Новый год дома.

Новый Год в России празднуют шумно и весело. Большинство людей начинают отмечать праздник с новогодних корпоративов, которые обычно проводятся в конце декабря. Уже много лет россияне по закону имеют право на новогодние каникулы — в этом году граждане РФ будут отдыхать 10 дней. За это время можно успеть сделать очень многое: навестить всех родных, близких, друзей, посетить новогодние елки и другие праздничные мероприятия, можно даже устроить себе небольшой отпуск, уехав в другой город или страну. Однако в этом году в планы вмешался коронавирус.

Саму же новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января обычно проводят с родными, ведь этот праздник считается семейным и домашним. Певец и музыкант Юрий Лоза рассказал в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей о том, как встретил Новый год и как собирается проводить все праздники.

«Буду проводить праздники дома, как и все жители нашей страны. Сейчас все перекрыто, [другие] государства закрыты, рисковать никто не хочет. Раньше куда-то ездили, но сегодня полстраны сидит на самоизоляции. Люди боятся выйти на улицу. Мне уже чуть больше 65 лет. Недавно выяснилось, что я, как и все пенсионеры старше 65 лет, не могу ездить бесплатно на троллейбусе и автобусе. И на всем остальном общественном транспорте. Удивительная забота о пенсионерах — взять и отключить им эту функцию. Вот такой подарок на Новый год. А какой еще можно сделать пенсионерам подарок — тепло отключить или воду? Думаю, что еще предложить сделать правительству», — заявил Юрий Лоза.

Заметим, что с 28 сентября в Москве действует домашний режим для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом. Мэр столицы Сергей Собянин призвал представителей данных категорий граждан не выходить из дома без особой необходимости. Кроме того, градоначальник 29 декабря 2020 года издал указ, согласно которому возможность льготного и бесплатного проезда возобновят только тем, кто прошел вакцинацию от COVID-19. Принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины.

Ранее российский журналист, политолог, телеведущий Виталий Третьяков в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, как встретил Новый год. По его словам, свои коррективы внесла пандемия.