Певица Валерия стала бабушкой в новогоднюю ночь

Москва, 2 января. Певица Валерия получила самый шикарный подарок на Новый год — у нее появился внук. У сына исполнительницы Арсения Шульгина и его жены Лианы Волковой родилась девочка. Радостным событием молодая пара поделилась с подписчиками в социальных сетях.

На своей странице в Instagram об этом рассказала и Валерия. Она заметила, что 2021-й год ей уже очень нравится, так как «Сенечка и Лиана стали родителями». Для артистки новогодняя ночь стала по-настоящему волшебной.

«Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье <…>. Рождение нового человека — самое настоящее таинство, чудо», — растрогалась артистка.

Девочка появилась на свет практически в полночь. Планировалось, что малышка родится 31 декабря.

«Добро пожаловать в этот прекрасный мир, наша большая любовь. Ты выбрала себе самую красивую дату: 01.01.2021 (ангелочки подсказывали мне). Сеня + Лиана = Селин», — написала молодая жена Шульгина.

Ранее сообщалось, что появились первые фотографии дочки Арсения Шульгина и его жены Лианы Волковой из роддома.