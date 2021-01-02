Оксана Самойлова подготовила необычный подарок для Джигана

Москва, 2 января. Супруга рэпера Джигана, модель Оксана Самойлова подготовила необычный подарок для своей второй половинки. Знаменитость показала презенты в своем аккаунте в соцсети Instagram в разделе stories.

Оксана Самойлова подготовила для Джигана целую коробку кроссовок люксовых брендов. Семья в этом году пережила сложный период, модель и рэпер чуть не развелись. Джиган сперва отнесся к презенту с опаской и спросил, нет ли на обуви фото супруги.

«Кроссы с моим изображением, конечно», — написала с иронией Самойлова.

«С Новым годом! Вашей семье любви, добра, мира! Хорошего здоровье всем!» — написали подписчики.

«С Новым годом! Здоровья, счастья, любви», — пожелали фанаты звездной семьи.

Ранее модель объявила, что хочет во второй раз изменить форму груди. Оксана Самойлова призналась, что такое решение она приняла после рождения четвертого ребенка.

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