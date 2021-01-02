Настя Ивлеева сделала Элджею необычный подарок на Новый год

Москва, 2 января. Популярная телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева рассказала о шикарном подарке, который сделала своему мужу, рэперу Элджею (Алексею Узенюку — настоящее имя артиста).

На Новый год блогер решила сделать своей второй половинке оригинальный подарок. Презентом стал постер с рисунком, составленным из логотипов именитого французского бренда Louis Vuitton. Его стоимость телеведущая не назвала, но, судя по всему, денег она не пожалела.

«С Новым годом, моя любовь», — написала Ивлеева, выложив фото шикарного подарка в своем Instagram-аккаунте в разделе stories.

Звездная пара не скупится на хорошие подарки и часто отдыхает с размахом. После периода самоизоляции Настя Ивлеева отправилась на съемки нового сезона шоу «Орел и решка» и путешествовала по Европе. Девушка долгое время не виделась с супругом и, вернувшись, отправилась с ним на Мальдивы. Там они арендовали самую дорогую из них, двухэтажный особняк с собственным коралловым рифом, причалом для катера, бассейном и баром.