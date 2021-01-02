Пенза, 2 января. За соблюдением правопорядка в период массовых мероприятий, посвященных Рождеству, будут следить 450 сотрудников полиции. Соответствующей информацией с ФАН поделились в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

«В ночь с 6 на 7 января в Пензенской области пройдут массовые мероприятия, посвященные Рождеству. Обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан будут более 450 сотрудников полиции, а также представители общественных объединений правоохранительной направленности и казачества», — отметил заместитель начальника полиции УМВД России по Пензенской области полковник Анатолий Трыханов.

Кроме этого, правоохранители призвали пензенцев соблюдать меры безопасности при использовании пиротехнических изделий, а также ограничить употребление спиртных напитков. Также обратились и к водителям, напомнив им о недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее ФАН сообщал, что в серьезном ДТП с участием фуры пострадала 10-летняя жительница Пензенской области. В настоящий момент она находится в коме. Отец пострадавшей погиб на месте.